O Leeds United monitora o meia-atacante marroquino Bilal El Khannouss, do Stuttgart, como alternativa para qualificar o elenco comandado por Daniel Farke. A diretoria britânica estuda uma investida na reabertura da janela de transferências europeia.

Quais são os detalhes da negociação por El Khannouss?

Segundo a imprensa europeia, o meio-campista de 22 anos tem valor de mercado estimado em 34 milhões de libras (cerca de R$ 250 milhões). A busca do clube de Elland Road mira suprir a carência de criatividade e ritmo no terço final de campo.

Com passagens anteriores pelo futebol inglês ao defender o Leicester City, o jogador conta com prestígio de scouts britânicos devido à sua versatilidade para atuar tanto centralizado quanto aberto pelos lados.

Quais os desafios para a transferência junto ao Stuttgart?

Apesar do monitoramento do Leeds United, concretizar o acordo no meio da temporada europeia apresenta dificuldades. O clube alemão disputa a Champions League e considera o marroquino uma peça central na rotação de elenco.

Até o momento, não há proposta oficial formalizada, tratando-se de sondagem e avaliação interna por parte da comissão técnica inglesa antes da tomada de decisão no mercado.