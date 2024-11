Lamine Yamal é o atleta sub-21 mais valioso do mundo; veja ranking

O CIES Football Observatory, renomado Centro Internacional de Estudos de Esporte, publicou um estudo inovador focado nos jovens talentos do futebol mundial. Utilizando modelos estatísticos de ponta para calcular os valores de transferência, o estudo destaca promessas em ascensão como Savinho, do Manchester City, e Endrick, do Real Madrid, entre os jogadores sub-21 mais valorizados.

Com um mercado de transferências constantemente mudando, análises como as do CIES são cruciais para entender o valor dos futuros craques do esporte. Recentemente, Savinho e Endrick se destacaram com valores de mercado significativos, demonstrando o crescente interesse nos jovens jogadores. Este artigo explora essas revelações e apresenta outros nomes na lista dos sub-21 mais promissores.

Avaliações de Savinho e Endrick Segundo o CIES

Posicionado em quarto lugar no ranking do CIES, Savinho, do Manchester City, tem uma transferência avaliada em 101 milhões de euros, equivalendo a cerca de 635,9 milhões de reais. Endrick, representando o Real Madrid, segue em sexto lugar com um valor estimado de 97,7 milhões de euros, aproximadamente 615,2 milhões de reais. Esses números evidenciam a confiança dos grandes clubes em seus jovens jogadores, sinalizando seu potencial no futebol profissional.

Principais Nomes do Ranking de Valor

Encabeçando a lista, Lamine Yamal, do Barcelona, impressiona com um valor de 180,9 milhões de euros. Outros destaques incluem Alejandro Garnacho, do Manchester United, e Warren Zaïre-Emery, do Paris Saint-Germain, com avaliações de 114,8 milhões de euros e 109 milhões de euros, respectivamente. Estes jovens são a nova geração destinada a brilhar no futebol nos próximos anos.

Metodologia de Avaliação do CIES

O CIES utiliza modelos estatísticos avançados que consideram múltiplos fatores na avaliação dos valores de transferência dos jogadores. Esses fatores incluem idade, desempenho esportivo, posição e duração do contrato com o clube. Tais análises possibilitam uma estimativa precisa do impacto desses jogadores no mercado.

Outros Jovens Destaques no Futebol Mundial

Além de Savinho e Endrick, outros talentos emergentes ganham reconhecimento. Lucas Beraldo, do Paris Saint-Germain, é o zagueiro mais valioso listado, com valor de 70,3 milhões de euros. Estevão, que se transferiu do Palmeiras para o Chelsea, também aparece entre os 100 principais nomes do CIES, sendo um promissor talento juvenil. Estes jogadores representam um futuro brilhante para suas equipes e para o futebol global.

O relatório do CIES Football Observatory ressalta a importância dos jovens talentos no cenário atual do futebol. Com clubes investindo significativamente em novos astros, o esporte continua a evoluir. Esses jogadores sub-21 são mais do que simples promessas; são pilares em potencial para o futuro, prometendo atuações impressionantes e conquistas nas próximas temporadas.

Ranking completo de jogadores sub-21