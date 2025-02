Kauã Elias pode não completar 50 jogos no Fluminense e aumenta escrita do time carioca

A saída de jovens jogadores do Fluminense tem se tornado uma constante nos últimos anos. Recentemente, Kauã Elias, aos 18 anos, está prestes a se transferir para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Esse fenômeno de transferências precoces de atletas formados em Xerém tem suscitado debates sobre o impacto no clube e nos próprios jogadores.

Publicidade

Nos últimos tempos, nomes promissores do Fluminense ganharam destaque no cenário internacional logo após despontarem no clube. A transição rápida para o futebol estrangeiro é influenciada por vários fatores, incluindo propostas financeiras atraentes e o potencial de crescimento das carreiras dos atletas em ligas europeias mais disputadas. No entanto, há uma discussão sobre como essas saídas precoces podem afetar o desenvolvimento dos jogadores que deixam o Fluminense sem completar um número considerável de partidas pelo clube.

Kauã Elias em partida pelo Fluminense – Fonte: @kauaelias09

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem são os jovens talentos que seguiram esse caminho?

João Pedro é um exemplo notável de jovem talento que seguiu rapidamente para o futebol europeu. Ele se profissionalizou em 2019 pelo Fluminense, e naquele ano, fez 37 jogos, marcou dez gols e deu duas assistências. Após essa temporada promissora, transferiu-se para o Watford, na Inglaterra. A transição rápida para a Premier League catalisou seu crescimento e hoje ele recebe oportunidades na seleção brasileira.

Em sequência, Evanílson também traçou uma trajetória similar. Ele estreou como profissional no Fluminense em 2019, se firmando no time no ano seguinte, antes de ser transferido para o Porto. Durante seu breve período no clube carioca, Evanílson atuou em 25 partidas, marcando dez gols, o que chamou a atenção do futebol europeu.

A ascensão de Kauã Elias: Um Novo Capítulo

Kauã Elias, mais um promissor jogador de Xerém, se firmou no elenco principal em 2023. Desde então, marcou sua presença em 47 partidas, com oito gols e duas assistências. A proposta de 17 milhões de euros (cerca de R$ 102 milhões) do Shakhtar Donetsk destaca o intenso interesse internacional em jovens revelações brasileiras. No entanto, essa transferência também reitera a tendência de saída precoce de talentos do clube.

Publicidade

37 jogos e dez gols de João Pedro em 2019.

25 jogos e dez gols de Evanílson no ano seguinte.

47 partidas, oito gols e duas assistências de Kauã Elias até sua transferência.

Qual é o impacto dessas transferências no Fluminense e nos jogadores?

A saída de jovens talentos de um clube como o Fluminense levanta questões sobre o impacto a longo prazo. Por um lado, o clube lucra significativamente com tais transferências, mas por outro, perde a oportunidade de desenvolver uma base sólida e competitiva a partir de suas revelações. Do ponto de vista dos jogadores, a chance de atuar em ligas europeias pode acelerar seu desenvolvimento e ampliar suas carreiras internacionais.

O debate continua sobre como balancear as necessidades financeiras do clube com o potencial pleno de desenvolvimento dos jogadores. Evidentemente, essas transferências precoces ressaltam tanto o sucesso de Xerém em formar talentos quanto os desafios enfrentados pelo futebol brasileiro em manter suas estrelas em solo nacional por mais tempo.