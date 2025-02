Juventude x Grêmio: horário, escalações e onde assistir

No próximo confronto válido pelo Gauchão 2025, Juventude e Grêmio medirão forças nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, às 22h (horário de Brasília). O jogo será realizado no estádio Alfredo Jaconi, que é a casa do time do Juventude, situado em Caxias do Sul. Este embate promete ser emocionante, uma vez que ambas as equipes estão liderando seus respectivos grupos e vêm apresentando um bom desempenho ao longo do campeonato.

O Grêmio, sob o comando de Gustavo Quinteros, ocupa atualmente a primeira posição no Grupo A, somando 10 pontos. O Juventude, por sua vez, lidera o Grupo C com 9 pontos, após conquistar vitórias em seus dois últimos jogos. As expectativas são altas, especialmente considerando o recente histórico de confrontos entre essas equipes, onde o Grêmio tem uma vantagem significativa em número de vitórias.

Em 'noite de gringos', Grêmio goleia no Gaúcho.

Como Assistir a Juventude x Grêmio?

Os torcedores que desejam acompanhar o embate entre Juventude e Grêmio poderão assisti-lo através da RBS TV, na televisão aberta, ou pelo Premiere, no serviço pay-per-view. A partida, marcada para começar às 22h, promete captar a atenção dos fãs, dado o desempenho impressionante que ambas as equipes demonstraram até agora nesta temporada.

Desafios e Desfalques: Um Olhar sobre as Equipes

Cada equipe enfrenta seus próprios desafios em termos de elenco para o confronto que se aproxima. O Juventude, comandado por Fabio Matias, enfrentará a ausência de vários jogadores importantes devido a lesões. Nomes como Rodrigo Sam, Caíque, Danilo Peixoto, Adriano Martins, Cipriano e Gilberto estarão ausentes do duelo.

O Grêmio, por outro lado, também estará sem alguns de seus jogadores chave. Kannemann e Mayk estão afastados por lesão, enquanto Nathan Fernandes está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20. Gustavo Quinteros, técnico do Grêmio, optou por preservar alguns titulares devido à sequência de jogos, o que pode impactar a composição do time para o confronto em Caxias do Sul.

Publicidade

Qual é a História Recente entre Juventude e Grêmio?

A história dos confrontos entre Juventude e Grêmio é longa e marcada pelo domínio do Tricolor Gaúcho. Das 137 partidas disputadas, o Grêmio saiu vitorioso em 70, contra 24 triunfos do Juventude, com 43 empates. No último encontro entre as equipes, pelo Brasileirão 2024, houve um empate de 2 a 2, evidenciando a competitividade e equilíbrio no campo.

Em termos de forma recente, o Grêmio vem de uma excelente fase, com três vitórias consecutivas nas últimas partidas, todas sem sofrer gols. Já o Juventude mostrou resiliência em seus confrontos recentes, garantindo duas vitórias cruciais. A expectativa é que o jogo seja disputado palmo a palmo, com o empate sendo um resultado bastante provável.

Expectativas para o Duelo no Alfredo Jaconi

Com as equipes em bom momento e com campanhas sólidas na competição, o enfrentamento desta quarta-feira gera grande expectativa. Os torcedores aguardam um jogo recheado de emoção e competição, onde táticas, estratégias e a superação dos desfalques serão fatores determinantes para o resultado final. Seja qual for o desfecho do embate, a partida entre Juventude e Grêmio deve oferecer entretenimento de qualidade, alinhando o espírito competitivo do futebol gaúcho.