Juventude se livra do rebaixamento com menor folha salarial da Série A

Vindo da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude atingiu o seu objetivo e confirmou na última quarta-feira, 4, a permanência na elite do futebol nacional. A equipe Jaconera tem a menor folha salarial da competição.

Os planos do Juventude são ainda mais ambiciosos. Se vencer o Cruzeiro neste domingo (8), às 16h, no Alfredo Jaconi, o time garante matematicamente uma vaga à Copa Sul-Americana. Em caso empate ou derrota contra os mineiros, as chances seguem vivas, mas dependerá de outros resultados dos adversários.

“É uma sensação de dever cumprido. Nunca escondemos que a permanência na Série A era uma delas. E só tenho a agradecer a toda nossa comunidade, elenco, comissão técnica, diretoria, funcionários e colaboradores, que foram fundamentais para encerrarmos o ano com alegria”, afirmou o presidente Fabio Pizzamiglio.

Apesar dos recursos escassos em relação aos grandes e com a folha salarial considerada a menor do país, com R$ 2,5 milhões por mês, o clube chegou às quartas de final da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Corinthians, mas buscado a classificação diante de Internacional e Fluminense nas fases anteriores. Já no Campeonato Gaúcho, o time desbancou o Internacional na semifinal e chegou à decisão contra o Grêmio, ficando com o vice-campeonato.

Em 2024, a equipe também sofreu com as tragédias no Rio Grande do Sul. Por mais que Caxias do Sul não tivesse sido tão afetada pelas chuvas quanto Porto Alegre por exemplo, os voos no Estado foram todos bastante afetados.

“Foram problemas que não conseguimos controlar. Chegamos a ficar 16 horas em rota para jogos contra Palmeiras e Red Bull em São Paulo”, relembrou Pizzamiglio.

Para minimizar esses efeitos, por exemplo, a delegação chegou a ficar 10 dias longe de casa ao visitar o Fortaleza, no Ceará, e o Bahia, em Salvador, durante o 1o turno da competição.

