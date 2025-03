Juventude desafia Corinthians no Brasileirão feminino: onde assistir ao jogo

O Corinthians enfrenta o Juventude pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, em um jogo que promete emoções e surpresas. A partida será realizada no Parque São Jorge, em São Paulo, às 16h (horário de Brasília), e será transmitida pela TV Brasil. Este encontro marca a primeira vez que as duas equipes se enfrentam na competição, adicionando um elemento de novidade e expectativa ao confronto.

O Corinthians chega ao jogo embalado por uma vitória expressiva contra o Real Brasília, com um placar de 8 a 2, o que os coloca na vice-liderança do campeonato. A equipe busca manter o bom desempenho e continuar na disputa pelo topo da tabela. Já o Juventude, que empatou com o América-MG na primeira rodada, ocupa a oitava posição e busca sua primeira vitória na competição. A equipe terá que lidar com a ausência da zagueira Bell Silva, suspensa após ser expulsa no último jogo.

Atletas do Juventude feminino – Fonte: Instagram/@ecjuventude

Onde assistir e informações do jogo?

Para os torcedores que desejam acompanhar o confronto, a partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil, um canal aberto que permite que todos possam assistir ao jogo sem custos adicionais. Além disso, a venda de ingressos para o público geral começou no dia 25 de março, exclusivamente pelo site oficial do clube, sem pontos de venda físicos no local da partida.

Data e Hora: Quinta-feira, 27 de março de 2025, às 16h (de Brasília)

Quinta-feira, 27 de março de 2025, às 16h (de Brasília) Local: Parque São Jorge, São Paulo

Parque São Jorge, São Paulo Transmissão: TV Brasil

Quais são as prováveis escalações?

As escalações das equipes são sempre um ponto de interesse para os torcedores, que buscam entender como seus times favoritos entrarão em campo. O técnico do Corinthians, Lucas Piccinato, deve escalar um time forte, com destaque para jogadoras como Nicole, Paulinha e Andressa Alves. Já o Juventude, sob o comando de Luciano Brandalise, contará com Renata no gol e uma linha de frente composta por Pissaia e Kamile Loirão.

Corinthians: Nicole; Paulinha, Mariza, Thais Regina (Leticia Teles) e Juliete; Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque (Leticia Monteiro) e Andressa Alves; Eudimilla, Jaqueline (Gisela Robledo) e Ariel Godoi.

Nicole; Paulinha, Mariza, Thais Regina (Leticia Teles) e Juliete; Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque (Leticia Monteiro) e Andressa Alves; Eudimilla, Jaqueline (Gisela Robledo) e Ariel Godoi. Juventude: Renata; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Maiza Piovezan; Alice, Dani Venturini e Drielly; Pissaia (Jaielly), Teté e Kamile Loirão.

Quais são as expectativas para o jogo?

O confronto entre Corinthians e Juventude promete ser um espetáculo de futebol feminino, com ambas as equipes buscando mostrar seu melhor desempenho. O Corinthians, com sua força ofensiva já demonstrada na primeira rodada, tentará impor seu ritmo desde o início. Por outro lado, o Juventude buscará surpreender e conquistar pontos importantes fora de casa, mesmo enfrentando a ausência de uma de suas defensoras principais.

Com a expectativa de um grande público no Parque São Jorge e a transmissão ao vivo pela TV Brasil, o jogo se configura como uma excelente oportunidade para os fãs do futebol feminino acompanharem de perto o desenvolvimento do campeonato e torcerem por suas equipes favoritas.

