Justiça espanhola absolve Daniel Alves de acusação de estupro

O ex-jogador brasileiro Daniel Alves foi absolvido nesta sexta-feira (28) pelo Tribunal Superior da Catalunha, que anulou a sentença de 4 anos e 6 meses de prisão imposta anteriormente por estupro. A decisão foi unânime e livra Alves de qualquer acusação na Justiça espanhola.

Preso preventivamente em janeiro de 2023, ele passou mais de um ano detido até obter liberdade provisória mediante pagamento de 1 milhão de euros. Pela condenação original, ainda teria mais de dois anos de prisão pela frente.

A Promotoria de Barcelona havia recorrido para aumentar a pena para 9 anos, enquanto a acusação particular pedia 12 anos sem fiança. No entanto, os magistrados rejeitaram ambos os recursos e apontaram “imprecisões” na decisão anterior, além de “falta de confiabilidade” no depoimento da vítima. Segundo a sentença, o relato da denunciante apresentava inconsistências em relação a imagens registradas por vídeo.

Desde março do ano passado, Alves já estava solto após sua defesa conseguir a revogação da prisão preventiva. Agora, com a absolvição definitiva, todas as medidas cautelares contra ele foram revogadas. Até a última atualização desta reportagem, os advogados da vítima não haviam se manifestado.