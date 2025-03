Júlio César projeta Mundial de Clubes e alerta Flamengo: ‘Não pode bobear’

O Mundial de Clubes da Fifa está cada vez mais perto e uma das equipes brasileiras com altas expectativas é o Flamengo, do ex-goleiro Júlio César. Em entrevista ao canal da Fifa, o ex-jogador projetou a competição em formato inédito e alertou o Rubro-Negro sobre os adversários.

“É mais um motivo para ver o Mundial de Clubes, agora nesse novo formato, ele ser tão atrativo. A gente vai poder ver times que não estamos acostumados a se encontrarem normalmente. Sobre o Flamengo, é uma chave complicada porque no futebol de hoje não tem mais bobo. O futebol evoluiu física e taticamente. Os times estão cada vez melhores e mais preparados. Agora, claro que a parte técnica faz uma diferença”, disse Júlio César, a Fifa.

O Flamengo integra o grupo D do torneio, junto com: Chelsea, da Inglaterra, León, do México, e Esperánce, da Tunísia. Apesar do grupo acessível, o ex-goleiro ressaltou que a equipe brasileira deve encontrar dificuldades: “O Flamengo não pode bobear, se não vai acontecer igual na última participação. Pegou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, acabou surpreendido e ficou de fora da final”.

O torneio, com início no dia 14 de junho, nos Estados Unidos, será disputado pela primeira vez neste formato – com 32 equipes. Além do Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras são os outros brasileiros no Mundial. Apenas os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase final, disputada em partidas únicas.

“É tudo muito novo, é um ponto de interrogação. Acho que toda mudança requer um pouco de paciência. A ideia é muito boa e toda inovação é bem-vinda. Agora, é dar oportunidades a outros clubes que teria dificuldade de participar desta competição. É uma coisa bem atrativa, acho que os fãs de futebol vão curtir este formato. Estou bem ansioso”, completou Júlio Cesar.

Qual jogador vai surpreender os europeus?

“O Gerson já passou pela Europa, acho que muita gente conhece, mas ele vem atravessando um muito realmente muito bom – em todos os sentidos, como líder. Está cada vez mais se firmando na seleção, é um jogador pronto”.

“Ele tem realmente tudo para chamar a atenção de muitos clubes na Europa. Acho que com essa evolução do futebol fica muito difícil os clubes não saberem quem é quem. Cada vez mais têm investido na área de scouting. São 20 ou 25 scouts que viajam pelo mundo inteiro. Ainda assim, muitos jogadores sul-americanos vão ter uma atenção especial no Mundial de Clubes”.

Flamengo, Benfica ou Inter de Milão? Quem vai mais longe?

“É difícil. São três clubes que eu tenho uma gratidão enorme. Cada passagem tem sua história. O Flamengo foi o início de tudo, cheguei com 12 anos, é o clube do meu coração. Me ajudou a ser um jogador profissional e também me formou como pessoa. A Inter foi onde tive a oportunidade de demonstrar meu trabalho a nível internacional, onde passe os melhores momentos da minha carreira. O Benfica veio e estendeu a mão depois do Mundial de 2012, quando fiquei muito abatido. Ganhamos oito títulos. Então cada um conta sua história”.

É óbvio que meu coração vai estar sempre mais para o Flamengo, é um fato, mas vou torcer muito para os três, que possam chegar o mais longe possível e fazer uma grande competição”, completou.