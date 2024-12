Jornal coloca Rodri como o melhor do mundo, veja ranking

O futebol sempre esteve no centro das atenções globais, repleto de eventos vibrantes e competições acirradas que capturam a paixão dos fãs. Em 2024, a eleição dos melhores jogadores de futebol foi marcada por surpresas, destacando talentos que brilham nos principais clubes. O jornal britânico The Guardian, através de uma votação abrangente envolvendo especialistas do esporte, revelou os 100 melhores jogadores, trazendo à tona nomes que se destacaram ao longo do ano.

A disputa pelo título de melhor jogador foi calorosamente discutida por especialistas, incluindo jornalistas esportivos renomados e ex-jogadores de destaque. O espanhol Rodri, uma peça chave no meio-campo do Manchester City, foi escolhido como o melhor jogador do mundo segundo o The Guardian, superando o brasileiro Vini Jr., do Real Madrid, e o prolífico atacante Erling Haaland, também do Manchester City.

Os Resultados do Prêmio FIFA The Best

O prestigiado prêmio FIFA The Best coroou Vini Jr. como o melhor jogador do mundo em 2024. A cerimônia destacou o reconhecimento e o prestígio que o atacante do Real Madrid conquistou com suas atuações excepcionais. A escolha gerou discussões sobre as diferentes abordagens nas premiações e os métodos de seleção de vencedores.

Simultaneamente, o The Guardian realizou sua análise exclusiva, consultando quase 200 profissionais ligados ao futebol, incluindo 23 ex-jogadores como Bebeto, Casagrande e Juninho Pernambucano, além de treinadores e inúmeros jornalistas esportivos. É interessante observar como as interpretações de especialistas podem divergir dependendo dos critérios usados.

Destaques no Ranking do The Guardian

Rodri foi reconhecido como o melhor jogador pelo The Guardian por sua influência e habilidade estratégica no Manchester City. Sua capacidade de controlar o ritmo do jogo o tornou essencial para o sucesso do time. Vini Jr. foi elogiado por sua habilidade e versatilidade, conquistando o prêmio FIFA The Best. Já Haaland foi destacado por seu desempenho excepcional como artilheiro.

Outros brasileiros também ganharam destaque na lista, confirmando o talento nacional exportado. O atacante Raphinha, do Barcelona, ficou em 25º lugar, enquanto Rodrygo, colega de Vini Jr. no Real Madrid, foi mencionado na 31ª posição, reforçando a presença brasileira entre os melhores jogadores do mundo.

Rodri – Manchester City Vinicius Jr. – Real Madrid Erling Haaland – Manchester City Lamine Yamal – Barcelona Jude Bellingham – Real Madrid Harry Kane – Bayern Lautaro Martínez – Internazionale Florian Wirtz – Bayer Leverkusen Dani Carvajal – Real Madrid Kylian Mbappé – Real Madrid Mohamed Salah – Liverpool Cole Palmer – Chelsea Bukayo Saka – Arsenal Nico Williams – Athletic Bilbao Phil Foden – Manchester City Toni Kroos – Real Madrid Dani Olmo – Barcelona Martin Odegaard – Arsenal Jamal Musiala – Bayern Fede Valverde – Real Madrid Robert Lewandowski – Barcelona Ademola Lookman – Atalanta Emiliano Martínez – Aston Villa Antonio Rüdiger – Real Madrid Raphinha – Barcelona Granit Xhaka – Bayer Leverkusen Lionel Messi – Inter Miami William Saliba – Arsenal Viktor Gyökeres – Sporting Virgil van Dijk – Liverpool Rodrygo – Real Madrid Hakan Calhanoglu – Internazionale Alex Grimaldo – Bayer Leverkusen Declan Rice – Arsenal Rúben Dias – Manchester City Kevin De Bruyne – Manchester City Luis Díaz – Liverpool Alexis Mac Allister – Liverpool Pedri – Barcelona Bernardo Silva – Manchester City Antoine Griezmann – Atlético Madrid Cristiano Ronaldo – Al-Nassr Serhou Guirassy – Borussia Dortmund Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain Josko Gvardiol – Manchester City Nicolò Barella – Internazionale Vitinha – Paris Saint-Germain Artem Dovbyk – Roma Khvicha Kvaratskhelia – Napoli Ederson – Manchester City Thibaut Courtois – Real Madrid Alessandro Bastoni – Internazionale Federico Dimarco – Internazionale Ollie Watkins – Aston Villa Julián Alvarez – Atlético Madrid Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain Gabriel Magalhães – Arsenal Luka Modric – Real Madrid Omar Marmoush – Eintracht Frankfurt Son Heung-min – Tottenham Rafael Leão – Milan Victor Boniface – Bayer Leverkusen Bruno Fernandes – Manchester United Jeremie Frimpong – Bayer Leverkusen Mats Hummels – Roma Trent Alexander-Arnold – Liverpool Marcus Thuram – Inter Kyle Walker – Manchester City Xavi Simons – RB Leipzig Álvaro Morata – Milan Ángel Di María – Benfica Marc Cucurella – Chelsea Jonathan David – Lille Victor Osimhen – Galatasaray Jonathan Tah – Bayer Leverkusen Joshua Kimmich – Bayern James Rodríguez – Rayo Vallecano Kai Havertz – Arsenal Alisson – Liverpool Giorgi Mamardashvili​ – Valencia Pau Cubarsí – Barcelona Andriy Lunin – Real Madrid Cristian Romero – Tottenham Cody Gakpo – Liverpool Michael Olise – Bayern David Raya – Arsenal Jules Koundé – Barcelona Bradley Barcola – Paris Saint-Germain Eduardo Camavinga – Real Madrid Alexander Isak – Newcastle Unai Simón – Athletic Bilbao Gregor Kobel – Borussia Dortmund Dusan Vlahovic – Juventus Savinho – Manchester City Christian Pulisic – Milan Mike Maignan – Milan Riccardo Calafiori – Arsenal Aleksandar Mitrovic – Al-Hilal Julian Brandt – Borussia Dortmund Marcel Sabitzer – Borussia Dortmund

A Importância das Premiações para os Jogadores

Ser reconhecido como um dos melhores do mundo por premiações influentes é um marco significativo na carreira de qualquer jogador. Esses reconhecimentos confirmam a qualidade de suas atuações e elevam o status do atleta globalmente, proporcionando exposição que favorece contratos valiosos e oportunidades em campeonatos de elite.

Para os clubes, ter jogadores premiados fortalece sua imagem e atrai maior interesse de torcedores e patrocinadores. As premiações também incentivam os jogadores a manter um alto nível de desempenho, em constante busca por destaque em um esporte altamente competitivo.

Impacto das Listas e Prêmios no Futebol em 2024

A eleição dos melhores jogadores não apenas reflete o desempenho individual, mas também influencia a percepção pública e a estratégia dos clubes. Os critérios das avaliações podem divergir, levando a uma variedade de opiniões, mas todas compartilham o intuito de celebrar as conquistas no futebol.

Em 2024, estas premiações e rankings são indicadores do cenário atual, evidenciando quem são os protagonistas que moldam o ritmo das principais competições. Enquanto o debate sobre quem é o melhor jogador persiste entre torcedores e especialistas, tais premiações continuam a alimentar a paixão incontestável pelo futebol.