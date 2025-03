Jorge Jesus é plano A em dia de reunião decisiva na CBF

A CBF pode anunciar uma mudança no comando da seleção brasileira. E, segundo informações da ESPN, o nome preferido para substituir Dorival Júnior já está definido: é Jorge Jesus.

Nesta sexta-feira, 28, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, se reúne com Dorival e sua comissão técnica no Rio de Janeiro para definir o futuro. A tendência é que a reunião marque o fim do ciclo, que completa pouco mais de um ano.

A goleada sofrida para a Argentina acelerou o processo de mudança. Desde a noite de terça-feira, a chefia da CBF já avaliava alternativas e, ao longo das últimas horas, Jorge Jesus se tornou o plano A da confederação.

O técnico, atualmente no Al Hilal, já manifestou a pessoas próximas o interesse em dirigir o Brasil. Na quinta-feira, 27, inclusive, chegou a pedir para o jornalista Venê Casagrande, da SBT, transmitir mensagem de que ele não “tem nenhum problema” com Neymar, astro que deixou o time saudita com notícias sugerindo atrito entre as partes.

Agora, a CBF busca informações sobre a possibilidade de liberação do português junto ao clube saudita. O Mundial de Clubes, que será disputado no final do ano, pode representar um entrave, e a entidade ainda avalia se será necessário aguardar até a saída de Jorge Jesus ou se haverá outra solução de curto prazo.