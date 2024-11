John Textor revela investimento maior em 2025 e cutuca Flamengo

Recentemente, John Textor tornou-se uma figura influente no futebol brasileiro, especialmente para os torcedores do Botafogo. Desde sua entrada, ele trouxe investimentos e uma nova visão para o clube carioca, marcando sua presença com um estilo honesto e estratégico. Textor se destacou na administração do time alvinegro.

Publicidade

Conhecido por sua comunicação eficaz, Textor fez comentários humorísticos sobre a rivalidade com o Flamengo. Apesar de algumas declarações polêmicas, ele busca transformar o Botafogo em um forte competidor nos campeonatos nacionais.

– Fiz uma piada uma vez, que iria “chutar a bunda” do Flamengo. Todo mundo riu, era uma piada. Mas eu estou muito feliz porque fizemos isso (risos). Eu só quero competir contra os grandes times. Eu lembro de um adolescente de 17 anos no Instagram que disse: “vamos, gringo, só nos dê um time que possa competir”. Depois ele me mandou boas mensagens, depois me mandou umas mensagens rudes e finalmente eu o bloqueei. Mas eu lembro dele. Mas estou feliz por competir, espero trazer a taça para a linda torcida do Botafogo.”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

O Impacto do Departamento de Scout no Botafogo

Para John Textor, o sucesso atual do Botafogo deve-se em grande parte ao trabalho do Departamento de Scout. Este setor se destacou, sendo reconhecido por Textor como o melhor que já viu no futebol, destacando a importância da análise e planejamento na construção do time.

Com jogadores de diversas ligas, como a segunda divisão japonesa e os Emirados Árabes, o Botafogo formou um time competitivo. Exemplos como Júnior Santos e Igor Jesus demonstram uma estratégia baseada no scout além de investimentos financeiros, garantindo um futuro sustentável e sólido para o clube.

Publicidade

A Perspectiva de John Textor sobre o Legado no Botafogo

Textor vê o legado com humildade, afirmando que os verdadeiros astros são os jogadores. “Não existem executivos no muro dos ídolos”, disse ele, reconhecendo lendas do clube como Jairzinho, Garrincha e Nilton Santos. Ele vê seu papel como apoiar o time e os fãs no alcance de novas conquistas.

Textor também vê o potencial atual de jogadores se tornarem futuros ídolos. Comprometido com o crescimento do Botafogo, ele espera proporcionar condições para novos títulos que marquem a história do clube.

O Interesse em Jovens Talentos: Rayan e o Futuro

Textor mencionou o interesse em talentos promissores como Rayan, do Vasco. Mesmo sem contato direto, ele reconhece o potencial do jovem e deseja incorporá-lo ao Botafogo, enfatizando a importância de contratações estruturadas.

Igor Jesus também está no radar de grandes clubes europeus por suas habilidades. Textor quer manter esses talentos focados no sucesso do clube, mas considera negociações que beneficiem a todos.

Expectativas para o Botafogo em 2024

Com o Botafogo liderando o Brasileirão e em destaque em várias competições, Textor é otimista quanto ao futuro. Sua estratégia abrange tanto competições imediatas quanto o desenvolvimento contínuo do time. Para 2024, ele planeja mais investimentos e melhorias, com apoio do Departamento de Scout e da estrutura do clube.

Textor busca sucesso atual como base para estabelecer o Botafogo como potência nacional, impactando títulos e criando uma base sólida para o futuro.