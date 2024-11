Jogador relata que deixou seleção por ataques de pânico

Alderweireld, o reconhecido zagueiro do Antuérpia, despertou a atenção do público ao revelar que enfrentou crises de pânico, o que influenciou sua decisão de deixar a Seleção Belga. O jogador, que sempre exibiu firmeza e destreza em campo, surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria ao final da temporada.

O jogador detalhou seu primeiro episódio de pânico, ocorrido enquanto dirigia. “Meu coração disparou de repente, fiquei convencido de que estava sofrendo um ataque cardíaco“, relatou. A sensação avassaladora o levou a procurar ajuda em uma loja próxima, onde solicitou assistência médica de emergência.

O que são ataques de pânico?

Os ataques de pânico são episódios de ansiedade intensa e repentina. Durante essas crises, a pessoa pode experimentar sintomas físicos que simulam problemas cardíacos, como batimentos acelerados e falta de ar. Embora assustadores, esses ataques são relativamente comuns e podem ser geridos com tratamento adequado.

Como Alderweireld lidou com os ataques de pânico?

Alderweireld enfrentou outro episódio de pânico, agravado pelo estresse contínuo. “Diante do estresse exacerbado, senti meu coração acelerar novamente, levando ao ataque de pânico”, mencionou. Apesar da intensidade dos sintomas, exames médicos não apontaram problemas cardíacos.

O zagueiro buscou compreensão e apoio, conversando com outras pessoas sobre sua condição. “Descobri que minha experiência era fruto do estresse”, afirmou. “Agora, mesmo com episódios ocasionais, consigo lidar melhor, pois estou ciente de que não há ameaça à minha saúde.”

Por que Alderweireld decidiu se aposentar?

A decisão do jogador em encerrar sua carreira no futebol deriva de um desejo de equilibrar sua vida pessoal com as exigências profissionais. “Fisicamente, ainda sou capaz de jogar, mas desejo estar mais presente para meus filhos”, explicou Alderweireld, destacando a importância de momentos de qualidade com a família.

Desafios da saúde mental no esporte

Importância do diálogo e do apoio

Conciliar carreira e vida familiar

O relato de Alderweireld lança luz sobre as pressões sofridas por atletas profissionais e a necessidade de espaços de diálogo e suporte psicológico. Sua história encoraja uma reflexão mais ampla sobre o cuidado com a saúde mental, tanto no esporte quanto fora dele.