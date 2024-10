Ituano adia decisão de virar SAF

Com a aprovação da lei federal em 2021, a criação de Sociedades Anônimas do Futebol (SAF) no Brasil trouxe uma nova abordagem para a administração dos clubes de futebol. Esta estrutura empresarial tem sido cada vez mais adotada por clubes que buscam aumentar a eficiência administrativa e obter novos investimentos financeiros.

Transformar-se em uma SAF permite que os clubes formem uma nova empresa com CNPJ distinto, preservando a associação original. Isso facilita a entrada de investidores que adquirem partes do clube, criando um fluxo de caixa mais estável e trazendo novas direções para a gestão esportiva.

Por que o Ituano Está Considerando a SAF?

Sob a liderança de Juninho Paulista e Paulo Silvestri, o Ituano Futebol Clube está avaliando se tornar uma SAF como estratégia para atrair investidores e fomentar seu desenvolvimento. A proposta prevê que 60% da nova empresa permaneça sob controle dos atuais gestores, garantindo a continuidade administrativa enquanto se abre para novos financiamentos.

Um elemento crucial é a cláusula anti-diluição, que assegura que os novos investidores não possam obter a maioria do controle, garantindo que Juninho Paulista e Paulo Silvestri mantenham a gestão desportiva.

Impactos Potenciais para o Clube e Comunidade

Os gestores do Ituano planejaram um futuro abrangente para o clube, contemplando melhorias na infraestrutura do estádio e centro de treinamento, além de aprimorar a equipe médica. A gestão do estádio Novelli Júnior, pertencente à Prefeitura de Itu, poderá ser feita via parcerias que ofereçam benefícios ao município.

A expectativa é que a mudança para SAF traga estabilidade financeira, permitindo mais investimento na equipe técnica e nos jogadores, melhorando o desempenho dentro de campo.

Desafios e Considerações para a SAF do Ituano

A transição para SAF, embora promissora, apresenta desafios. Mudanças devem ser cuidadosamente planejadas e aprovadas pelo corpo associativo em assembleias, uma etapa essencial para confirmar a pertinência da transformação para todos os stakeholders.

O Ituano também enfrenta dificuldades esportivas, com desempenhos abaixo do esperado recentemente, indicando a necessidade de reformas tanto administrativas quanto no campo para reviver glórias passadas, como o título do Paulistão de 2014. As decisões atuais podem definir o futuro do clube.

Influência da História do Ituano na Gestão Atual

Juninho Paulista, um ícone no Ituano, traz uma visão única à gestão baseada em sua experiência de jogador e gestor. Como revelação do clube e campeão mundial pela seleção brasileira em 2002, Juninho retornou ao Ituano, liderando o time à conquista estadual em 2014.