Itabirito x Cruzeiro: horário, escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025, Itabirito e Cruzeiro se enfrentarão em um esperado confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. A partida acontecerá às 19h, horário de Brasília, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O Cruzeiro, conhecido como Cabuloso, busca a recuperação após tropeçar em suas últimas partidas no campeonato, enquanto o Itabirito busca sua primeira vitória na competição.

A situação do Cruzeiro no campeonato se tornou delicada após dois empates consecutivos, resultando na demissão do técnico Fernando Diniz. Mesmo com as dificuldades, a equipe permanece na liderança do Grupo C, acumulando quatro pontos. O Itabirito, por sua vez, ocupa o terceiro lugar no Grupo B, com apenas um ponto conquistado até o momento.

Qual o cenário para Itabirito e Cruzeiro?

O estádio Independência, casa do América-MG, será o palco do embate entre Itabirito e Cruzeiro. O árbitro Michel Patrick Costa Guimarães será responsável por apitar o jogo, auxiliado pelo VAR sob a supervisão de Wagner Reway. Este duelo promete ser um evento significativo, já que representa a primeira vez que as equipes se enfrentam em competições oficiais, conforme registrado pelo portal oGol, especializado em histórico de confrontos e estatísticas no mundo do futebol.

O Cruzeiro, sob o comando interino do auxiliar Wesley Carvalho, espera superar a ausência de Fernando Diniz e o único desfalque confirmado, Juan Dinenno, que se recupera de lesão no joelho. Por outro lado, o técnico do Itabirito, Cícero Júnior, também lida com a ausência do goleiro Júlio César, que está fora devido a uma lesão no ombro.

Como assistir Itabirito x Cruzeiro?

Os torcedores interessados em assistir ao confronto Itabirito x Cruzeiro poderão acompanhar a transmissão ao vivo, que será realizada exclusivamente pelo canal Premiere (Pay-per-view). A expectativa é de um jogo equilibrado, dado o contexto de ambas as equipes no campeonato.

Quais são as prováveis escalações?

Com base nos últimos resultados e desfalques, o técnico Cícero Júnior do Itabirito deve escalar a equipe da seguinte maneira: Rodolfo Castro, Daniel Fagundes, Jamerson, Victor Salinas, Bryan; Serginho, Gustavo Crecci, Ramon, Bruno Menezes; Léo Reis e Jô.

Do lado do Cruzeiro, Wesley Carvalho deve alinhar com: Cássio, William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Kaio Jorge, Dudu (ou Bolasie) e Gabigol. A ausência de Juan Dinenno será um desafio, mas a equipe conta com a experiência de jogadores-chave para superar a adversidade.

O que esperar do jogo?

A partida entre Itabirito e Cruzeiro promete ser competitiva, com ambos os times buscando melhorar suas performances no campeonato. Será interessante observar como o Cruzeiro se ajusta às mudanças recentes na comissão técnica e como o Itabirito aproveita a oportunidade para surpreender um adversário tradicional. Com ambos os times em busca de vitórias significativas, este confronto tem tudo para ser emocionante e imprevisível.

