O clima é de tensão absoluta em Porto Alegre. Neste domingo, 7 de dezembro, o Internacional recebe o RB Bragantino no estádio Beira-Rio, às 16h (de Brasília), em confronto válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Para o time da casa, a partida vale a permanência na elite do futebol nacional, enquanto os visitantes buscam encerrar a temporada consolidando sua posição na primeira metade da tabela.

O drama do Colorado

A situação do Internacional é crítica. Ocupando a 18ª colocação com 41 pontos, o Colorado entra em campo precisando desesperadamente da vitória. Além de fazer sua parte, o time gaúcho depende de uma combinação de resultados, torcendo contra adversários diretos para escapar do rebaixamento. Sob o comando do experiente Abel Braga, a equipe tenta mobilizar a força de sua torcida para superar um momento de instabilidade técnica e emocional.

A forma recente preocupa: nos últimos cinco jogos, o Inter somou apenas uma vitória, com dois empates e duas derrotas. A campanha geral de 10 vitórias, 11 empates e 16 derrotas reflete a dificuldade da equipe em manter a regularidade ao longo do torneio. Para este domingo, não há margem para erros; é vencer ou vencer no Beira-Rio.

Massa Bruta quer terminar em alta

Do outro lado, o RB Bragantino chega para o confronto em uma situação muito mais confortável. Ocupando a 9ª posição com 48 pontos, a equipe dirigida por Vagner Mancini já garantiu uma campanha segura, longe dos riscos da parte baixa, e busca confirmar sua vaga nas competições continentais. O time paulista vem de uma sequência positiva, com vitórias importantes nas últimas rodadas, como a goleada sobre o Vitória, mostrando que não facilitará a vida dos gaúchos.

Com 14 vitórias no campeonato, o Bragantino demonstrou ser um time perigoso, capaz de surpreender mesmo fora de casa. Sem a pressão do rebaixamento, o time pode explorar o nervosismo do adversário para tentar fechar o ano com mais três pontos na conta e, quem sabe, beliscar uma vaga na pré-Libertadores.

Prováveis escalações

Para a decisão, Abel Braga deve manter a base da equipe que atuou nas últimas rodadas, buscando força máxima. O Colorado não possui novos desfalques por suspensão, mas monitora a condição física de alguns atletas.