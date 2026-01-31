Mesmo atuando com um jogador a mais durante a maior parte do confronto, o Internacional precisou suar e recorrer ao banco de reservas para vencer o Caxias por 1 a 0, neste sábado (31), no estádio Centenário. O gol solitário de Gustavo Prado, marcado na etapa final, garantiu ao Colorado a liderança isolada do Grupo A ao fim da fase de grupos do Campeonato Gaúcho 2026. Já o time da casa amarga mais uma derrota, ampliando sua sequência negativa na competição.
Expulsão precoce condiciona o jogo
A partida começou estudada, mas logo ganhou contornos dramáticos para os donos da casa. Aos 18 minutos, o Caxias viu sua estratégia ruir quando Maurício Ribeiro foi expulso após o árbitro revisar no monitor uma pisada nas costas de Bruno Tábata. Com a vantagem numérica, o Inter passou a controlar a posse e rondar a área adversária, mas esbarrava na falta de criatividade para furar o bloqueio grená.
Apesar do domínio territorial, o time de Paulo Pezzolano teve dificuldades para transformar a posse em chances claras na primeira etapa. Bruno Tábata foi o mais ativo, tentando chutes e cruzamentos, mas a defesa do Caxias, liderada por Andrés Robles, conseguiu segurar o empate sem gols até o intervalo, muitas vezes contando com a imprecisão do ataque colorado no último passe.
Banco de reservas resolve e Prado decide
Insatisfeito com a produção ofensiva, Pezzolano mexeu no time no intervalo, promovendo as entradas de Pablo e Gustavo Prado. Curiosamente, foi o Caxias quem assustou primeiro: logo no início do segundo tempo, Roberto obrigou o goleiro Anthoni a fazer grande defesa, e Thiago Maia quase marcou contra ao tentar cortar um escanteio.
O susto acordou o Inter. Aos 9 minutos, o time protagonizou o lance mais bonito do jogo: após cruzamento, Allex emendou uma bicicleta espetacular que explodiu no travessão. No rebote, Léo Lang salvou. A pressão surtiu efeito três minutos depois. Aos 12, Allex cruzou da esquerda e Gustavo Prado apareceu livre para cabecear firme, abrindo o placar e furando a retranca caxiense.
Controle e estreia de promessa
Com a vantagem, o Inter encontrou mais espaços. Thiago Maia quase ampliou com um toque por cobertura que Robles salvou em cima da linha. O Caxias, valente, tentou buscar o empate na bola parada, principalmente com Tomás Bastos, mas não teve forças para reagir.
Nos minutos finais, houve tempo para a estreia da joia João Kempes, de apenas 16 anos, no time profissional do Inter. O Colorado administrou o resultado até o apito final, assegurando os três pontos e a moral elevada para a próxima fase, enquanto o Caxias precisará juntar os cacos para a sequência da temporada.