Internacional x Avenida: horário, escalações e onde assistir

O Internacional enfrenta o Avenida neste domingo, dia 2 de fevereiro de 2025, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O time de Porto Alegre busca consolidar sua liderança invicta no torneio, enquanto o Avenida tenta sair da lanterna do Grupo A. O embate entre as equipes acontecerá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com início marcado para as 20h30min, horário de Brasília.

Até o momento, o Internacional obteve sete pontos com duas vitórias e um empate, posicionando-se no topo do Grupo B. Por outro lado, o Avenida ainda busca sua primeira vitória, tendo obtido apenas um ponto, o que o coloca na última posição de seu grupo. Com histórico favorável ao Colorado, a partida promete ser um desafio para a equipe de Santa Cruz do Sul.

Enner Valencia, atacante do Internacional. Fonte: @felipekley

História do Confronto e Estágio Atual

A história dos duelos entre Internacional e Avenida revela a supremacia do Colorado, que venceu oito dos dez confrontos até agora. No último encontro, ocorrido em janeiro de 2024, o Internacional conquistou a vitória por 1 a 0. Analisando os últimos cinco jogos de ambos os times, o Internacional está com três vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Avenida acumula três derrotas e dois empates.

Esses resultados destacam a diferença de desempenho entre as duas equipes, sendo um indicativo importante do que pode se esperar no próximo jogo. O histórico e o atual momento de ambas as equipes têm criado expectativas altas sobre o desempenho do Internacional no campeonato e no confronto direto.

Quais Expectativas para o Jogo de Domingo?

O Internacional entra em campo com a expectativa de manter sua invencibilidade e ampliar sua vantagem na liderança do Grupo B. No entanto, a equipe não contará com Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Sergio Rochet e Gabriel Carvalho, que estão fora devido a lesões. Além disso, Gustavo Prado e Ricardo Mathias estão a serviço da seleção sub-20.

Em contrapartida, o Avenida, sob o comando de William Campos, enfrenta dificuldades com a ausência do lateral-direito John Lennon por lesão muscular, enquanto Mika, seu substituto imediato, não faz mais parte da equipe. Assim, a estreia do meia-atacante Vitor Júnior é uma notícia aguardada para revigorar o elenco.

Detalhes e Transmissão do Evento

O aguardado confronto será mediado pelo árbitro Wagner Silveira Echevarria, tendo o VAR sob a responsabilidade de Jean Pierre Gonçalves Lima. Os aficionados por futebol têm a oportunidade de acompanhar o jogo ao vivo pelo canal Premiere, a partir das 20h30min. Esse canal de pay-per-view oferece transmissão direta, levando as emoções do campeonato até os torcedores em todo o país.

Com base nos preparativos e nos desfalques apresentados por ambas as equipes, o duelo entre Internacional e Avenida deste domingo no Campeonato Gaúcho oferece um cenário promissor para o Colorado, ao mesmo tempo em que abre espaço para surpresas provenientes de uma possível recuperação do Avenida. Os amantes do futebol podem aguardar um espetáculo repleto de lances emocionantes e estratégias táticas.

