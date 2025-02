Internacional anuncia compra de cria do Flamengo

Recentemente, o Internacional anunciou a contratação do lateral-esquerdo Ramon, ex-jogador do Flamengo. Com 23 anos, Ramon estava atuando pelo Olympiacos, da Grécia, antes de acertar sua transferência para o clube gaúcho. A negociação envolveu um valor de 1,5 milhão de euros, que corresponde a cerca de R$ 9 milhões por 50% dos seus direitos econômicos.

Antes de sua chegada ao Internacional, Ramon estava emprestado ao Cuiabá, onde se destacou ao participar de 46 partidas, marcar dois gols e fornecer quatro assistências. O contrato do jogador com o Olympiacos estava vigente até 2027, mas a oportunidade de voltar a um grande clube brasileiro foi irresistível, o que culminou com sua transferência para o Colorado.

Ramon pelo Olympiakos

Como foi a carreira de Ramon no Flamengo?

Ramon despontou como uma grande promessa nas categorias de base do Flamengo. Ele fez parte do elenco vencedor da Copa Libertadores em 2019 e contribuiu para as conquistas consecutivas do Campeonato Brasileiro em 2019 e 2020. Apesar de seu potencial, Ramon não conseguiu se consolidar como titular na equipe principal do Flamengo.

Após sua passagem pelo Flamengo, o lateral passou por empréstimos e transferências. Foi cedido ao Bragantino e, posteriormente, teve seus direitos adquiridos pelo Olympiacos em 2023. Entretanto, na Grécia, Ramon não teve muitas oportunidades, o que resultou em empréstimos sucessivos para o Espanyol, da Espanha, e para o Cuiabá no Brasil.

Quais desafios Ramon enfrentará no Internacional?

Ramon chega ao Internacional em busca de estabelecer-se como titular, enfrentando a concorrência de Bernabei, que foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2024. O jovem jogador precisará demonstrar seu valor durante a temporada para conquistar seu espaço no time.

Neste novo capítulo da carreira, Ramon trará consigo a experiência adquirida em clubes europeus e no futebol brasileiro, esperando contribuir de forma significativa para o sucesso do Inter em competições nacionais e internacionais.

O que os torcedores podem esperar de Ramon no Inter?

Os torcedores do Internacional esperam que Ramon traga dinamismo e qualidade ao setor esquerdo da equipe. Com habilidade tanto defensiva quanto ofensiva, ele tem a capacidade de participar ativamente das jogadas de ataque enquanto mantém a solidez na defesa.

Seu passado vitorioso com o Flamengo e sua recente experiência no Cuiabá sugerem que Ramon poderá ser um diferencial no elenco colorado, fornecendo alternativas táticas ao técnico e aumentando a competitividade no plantel.