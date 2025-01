Inter Miami quer renovar com Messi, mas aceita empréstimo para a Europa

O destino de Lionel Messi no futebol continua a despertar grande interesse entre torcedores e clubes globalmente. Ultimamente, boatos sugerem que o astro argentino, atualmente jogando no Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), poderá ser emprestado a um clube europeu. Este movimento permitiria a Messi manter sua competitividade para uma possível participação na Copa do Mundo de 2026.

Publicidade

Embora o contrato de Messi com o Inter Miami esteja previsto para expirar em dezembro de 2025, o clube já expressou o desejo de renovar. O conceito de empréstimos para o futebol europeu é familiar na MLS, tendo sido uma estratégia para outros grandes jogadores se manterem em forma para torneios internacionais de peso.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Por que Messi Consideraria Voltar Temporariamente à Europa?

O principal motivo para uma possível volta de Messi à Europa está relacionado ao calendário da MLS, que tem uma pausa significativa no início do ano. Para Messi, isso resultaria em um período considerável sem jogar, impactando potencialmente sua preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Essa situação foi vivida por jogadores como Thierry Henry e David Beckham, que buscaram empréstimos a clubes europeus durante suas estadias na MLS para se manterem preparados para competições internacionais cruciais.

Como Funciona um Empréstimo desse Tipo?

O empréstimo de Messi para um clube europeu exigiria diversas negociações. O clube interessado deve oferecer condições satisfatórias tanto para Messi quanto para o Inter Miami. Além disso, Messi precisaria de uma liberação temporária do clube norte-americano, geralmente durante a pausa da MLS.

Publicidade

O clube europeu também precisaria fornecer um nível de competição adequado para que Messi mantenha seu ritmo e habilidades afiadas para os desafios da Copa do Mundo.

Estratégia Comprovadamente Eficaz?

Sim, a prática de transferir jogadores de ligas menos competitivas para ligas mais intensas temporariamente já se mostrou eficaz. No início de 2012, Thierry Henry foi emprestado ao Arsenal pelo New York Red Bulls, jogando em uma das ligas mais exigentes do mundo durante a pausa da MLS.

David Beckham também usou essa estratégia enquanto jogava no LA Galaxy, emprestado ao Milan em 2009 e 2010 para se manter competitivo antes das competições internacionais. Mesmo que Beckham não tenha participado da Copa do Mundo de 2010, sua intenção de manter alta competitividade entre as temporadas da MLS era clara.

Retornar ao Futebol Europeu Beneficiaria Messi em 2026?

Um retorno temporário ao futebol europeu poderia beneficiar Messi de forma significativa, tanto profissional quanto pessoalmente. Participar de ligas europeias competitivas ajudaria a manter suas habilidades polidas, preparando-o para a Copa do Mundo.

Além disso, a visibilidade na Europa poderia solidificar sua posição como peça chave na seleção argentina, treinada por Lionel Scaloni, que tem o convocado regularmente. O objetivo seria garantir que Messi mantenha a melhor forma física e técnica para, quem sabe, brilhar novamente no palco global da Copa do Mundo.