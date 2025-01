Inter mantém Alan Patrick como inegociável

Alan Patrick, atual camisa 10 do Internacional, está em alta no mercado internacional, mas a equipe gaúcha não tem intenção de abrir mão do jogador. Conhecido por sua importância tática e influência, Alan é considerado essencial para as ambições do clube em competições futuras, como a Conmebol Libertadores, que se destaca como foco principal para 2025.

Enquanto isso, outros jogadores como Rômulo também despertam interesse fora do Brasil, mas com perspectivas distintas de negociação. Em um cenário de restruturação financeira, a direção colorada foca em manter peças-chave, tal como Alan Patrick, cujo desempenho em campo foi crucial na temporada passada.



Quais são as contribuições de Alan Patrick ao Inter?

Alan Patrick, além de ser uma das peças centrais em campo, desempenha um papel vital no vestiário do Inter. Como capitão, sua liderança é amplamente reconhecida entre os colegas e a comissão técnica, compartilhando esta responsabilidade com nomes como Mercado, Rochet e Fernando. Seu contrato, que vai até o final de 2026, garante sua presença em momentos decisivos do clube.

Na temporada anterior, Alan participou de 45 partidas, marcando 12 gols e somando oito assistências. Atualmente, ele detém o recorde de maior número de jogos com a camisa do Inter entre seus companheiros, acumulando 189 partidas, 40 gols e 25 assistências até o momento.

Por que Alan Patrick é tão valorizado?

A posição de Alan Patrick como o organizador do time é um dos motivos de sua valorização, tanto internamente quanto no mercado externo. Ele é responsável por criar jogadas e promover transições eficazes do meio-campo ao ataque. Mesmo diante de pressões financeiras, sua continuidade é vista como prioridade, especialmente após uma recente venda significativa que amenizou as finanças do clube.

Além de sua performance individual, Alan também representa um símbolo de estabilidade em um time que almeja conquistas significativas nos próximos anos. A retenção de talentos como ele é essencial para que o Inter possa competir em alto nível em torneios continentais e domésticos.

Qual é a situação atual do Inter no mercado?

Apesar de enfrentar desafios econômicos, o Internacional não está mais sob a pressão de vender jogadores rapidamente. A transferência de Gabriel Carvalho para o Al Qadisiyah, que rendeu cerca de R$ 99,1 milhões, ofereceu um alívio considerável aos cofres colorados, permitindo estratégias mais cuidadosas quanto a negociações de atletas.

Com essa tranquilidade financeira, o Inter alinha seu planejamento de forma a maximizar seu desempenho dentro e fora das quatro linhas, mantendo estrelas como Alan Patrick dentro do elenco e apostando em jovens talentos para renovação e fortalecimento contínuos.