Inter ainda quer mais 3 reforços para 2025

O Internacional de Porto Alegre iniciou 2024 com diversas movimentações em seu elenco. Visando fortalecer o time para as competições deste ano, o clube busca reforços em áreas estratégicas. A lateral direita, a zaga e o meio-campo são alguns dos setores que estão recebendo atenção especial da diretoria.

Recentemente, o Inter reintegrou Nathan ao plantel, apesar de inicialmente estar fora dos planos. O jogador já mostrou seu valor na vitória contra o São José. No entanto, a intenção é buscar mais uma alternativa para a lateral direita devido ao contrato de empréstimo de Nathan, que termina no meio do ano.



Vitão no Internacional – Fonte: @vitao44



Quais são as necessidades do Inter na zaga?

A defesa é um ponto crucial para a equipe gaúcha em 2024. O clube está atrás de um zagueiro com potencial para fazer dupla com Vitão. Embora Clayton Sampaio e Rogel tenham sido contratados no ano passado, eles ainda não se firmaram na equipe titular. Victor Gabriel, jovem de 20 anos, tem ocupado a posição nos jogos recentes, mas a diretoria está de olho em jogadores como Juninho, do Midtjylland, e Willyan Rocha, do CSKA.

Meio-campo em foco: como está o planejamento?

No meio-campo, a busca é por um jogador versátil que possa atuar tanto na posição de segundo volante quanto mais recuado. Atualmente, Thiago Maia ocupa uma posição mais avançada, mas pode ser reposicionado quando necessário. Bruno Henrique também é uma opção frequentemente utilizada. Junto a eles, Ronaldo e o jovem Luis Otávio completam o setor de meio-campo. A ideia é garantir mais estabilidade e criatividade ao time.

Por que o prazo da inscrição é importante?

Os novos reforços precisam ser registrados até o último dia útil antes da 8ª rodada do Gauchão, se a intenção for utilizá-los na competição. Essa data-limite é crucial para o planejamento do clube, pois determina quando os jogadores podem ser oficialmente integrados ao elenco para atuar no estadual.

Antes de focar nos novos nomes para a lateral, o Inter já anunciou contratações importantes: o zagueiro Kaique Rocha, o volante Ronaldo e os atacantes Vitinho e Carbonero, este último já estreando com um gol. A expectativa é que, com essas adições, o time consiga alcançar melhores resultados ao longo da temporada.