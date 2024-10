Iniesta e Neymar no Canindé: Paulinho revela convidados de sua despedida

Recém-aposentado, Paulinho, ídolo do Corinthians, anunciou a realização de uma partida para marcar sua despedida dos gramados. O evento acontecerá em 21 de dezembro, às 9h30, no Estádio do Canindé, em São Paulo, e contará com a presença de craques como Neymar e Andrés Iniesta.

Publicidade

Os ingressos para despedida de Paulinho já estão sendo vendidos no site www.sptickets.com.br para dois setores do estádio da Portuguesa: a arquibancada custa R$30 inteira e R$15 a meia; já a numerada R$50 inteira e R$25 a meia.

Na postagem feita em suas redes sociais, Paulinho informou que ex-companheiros de Bragantino, Corinthians, Barcelona, Tottenham e Guanghzou Evergrande estarão presentes no jogo, como Iniesta, Cannavaro, Jordi Alba, Neymar, Rakitíc, Ralf e Fábio Santos.

Publicidade

A carreira de Paulinho

Campeão da Libertadores (2012) e do Mundial de Clubes (2012) com o Corinthians, Paulinho entrou para a história do clube paulista e se tornou ídolo. O volante também vestiu as camisas do Tottenham e do Barcelona na Europa e jogou duas Copas do Mundo pelo Brasil (2014 e 2018).

“Meu nome é José Paulo Bezerra Maciel Junior, 36 anos, e agora ex-jogador“, iniciou no vídeo de anúncio da aposentadoria, e completou: “Fui um privilegiado de poder ter sido um multicampeão e ganhar coisas importantes, além de jogar duas Copas do Mundo, no Barcelona. Deixei um grande legado. No meu último jogo pelo Corinthians, com 45 mil corintianos, senti que seria minha última partida, não teria coisa melhor“.

Na histórica campanha da Libertadores, em 2012, Paulinho foi autor do gol contra o Vasco que classificou o Corinthians às semifinais. Em momento marcante, subiu no alambrado para comemorar abraçado com o torcedor alvinegro.

Publicidade

Paulinho também foi campeão Paulista (2013) e do Brasileirão (2011) pelo Corinthians, e conquistou a Copa das Confederações (2013) com a seleção brasileira.

No final do vídeo, Paulinho também anunciou que não vai se afastar do futebol. O agora ex-jogador tem o planejamento de trabalhar nos bastidores: “Meus objetivos são representar meu país, disputar mais uma Copa do Mundo, como gestor, e a Champions League”.