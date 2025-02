Ídolo do Corinthians é superado por Romero, confira

Ángel Romero fez história no Corinthians ao se tornar o maior artilheiro do século XXI do clube. Com um gol marcado na última partida, o atacante paraguaio alcançou a marca de 58 gols, superando Dentinho, que estava na liderança com 55 gols. Este feito consagrou Romero como um dos maiores nomes do futebol corinthiano da era moderna.

Romero, que brilhou na vitória do Corinthians sobre o São Paulo no Itaquerão em 11 de junho de 2017, já demonstrou seu talento e compromisso com a camisa alvinegra. Sua habilidade em campo e seu faro de gol conquistaram os corinthianos, e sua recente conquista reafirma seu lugar na história do clube.

O atacante paraguaio Ángel Romero comemora gol na vitória do Corinthians sobre o São Paulo no Itaquerão – 11/06/2017

Ranking atualizado dos maiores artilheiros do século XXI do Corinthians

Confira os jogadores que mais marcaram gols pelo Timão desde 2001:

Ángel Romero – 58 gols Dentinho – 55 gols Jô – 55 gols Guerrero – 54 gols Gil – 42 gols

Romero: um ídolo estrangeiro no Corinthians

Romero, que retornou ao clube em 2023, solidifica sua posição como um dos estrangeiros mais importantes da história do Corinthians. Com contrato vigente e uma carreira que ainda promete mais capítulos, o atacante tem a oportunidade de ampliar sua marca histórica e continuar a construir um legado de sucesso no clube paulista.

Fique por dentro de tudo o que acontece no Corinthians

