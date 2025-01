Ídolo argentino aconselha Vini e diz que ‘provocações são homenagens’

O Real Madrid venceu o Mallorca por 3 a 0 na semifinal da Supercopa da Espanha, na última quinta-feira, 9, e garantiu sua vaga na final contra o Barcelona. Simultaneamente ao resultado, o duelo ficou marcado por mais um capítulo tenso envolvendo Vinicius Júnior e Pablo Maffeo, com provocações dentro e fora de campo.

O comportamento do craque brasileiro também foi tema de um conselho público de Jorge Valdano, campeão mundial com a Argentina em 1986 e com passagens pelo Real Madrid como atleta, treinador e dirigente.

Segundo Valdano, que falou ao Movistar+, o tamanho do brasileiro como jogador causa as provocações de adversários.

“Alguém deveria dizer a ele que o que ele está vivendo, Cristiano Ronaldo viveu antes, Hugo Sánchez viveu antes, Alfredo Di Stéfano viveu antes… Por quê? Porque eles eram os melhores. E o que os adversários fazem contra os melhores? Tentam tirá-los do jogo com provocações, porque têm medo. Isso é quase uma homenagem, mas ele não interpreta dessa forma”, disse. O ex-jogador argentino não fez referências aos constantes casos de racismo contra o brasileiro.

O clima de Real Madrid x Mallorca

Desde o início da partida, os ânimos já estavam exaltados. Antes dos 10 minutos, Maffeo, que dias antes disse que nocautearia o craque do Real Madrid, ao podcast Indómitos TV, se jogou no chão após um leve toque de Vinícius em uma cobrança de lateral, tentando forçar uma expulsão.

O episódio foi apenas o começo de um primeiro tempo recheado de disputas ríspidas, que culminou em outro confronto próximo à linha de fundo. O defensor do Mallorca respondeu a dividida com provocações ao brasileiro.

A tensão aumentou ainda mais no intervalo, quando Vini foi tirar satisfações com o lateral argentino no túnel. Carlo Ancelotti precisou intervir para evitar um confronto físico.

Mesmo com o placar já decidido no final do jogo, o clima continuou quente, com jogadores do Real Madrid, como Raúl Asencio, partindo para cima de Maffeo. O zagueiro chegou a gritar: “Você é muito ruim!”

O conselho de Valdano a Vini

Após mais um episódio envolvendo Vini, Jorge Valdano deu um recado direto ao brasileiro.

“Em primeiro lugar, Vinícius tem que fazer o que se espera de um supercraque: ganhar os jogos. Muitas vezes, o Real Madrid depende mais dele do que do esforço coletivo, porque ele alcançou um nível extraordinário de desequilíbrio”, afirmou.

Além disso, o ex-jogador ressaltou a importância do craque brasileiro trabalhar seu lado emocional: “Ele corrigiu muitos defeitos técnicos, mas o que resolve com os pés, ainda não resolve com a cabeça. Imagino que o clube esteja trabalhando nisso. Há uma superproteção pública, mas dentro do clube deve haver uma certa preocupação e eles devem estar trabalhando para mudar essa situação.”

No dia 3 de janeiro, Vini já havia se envolvido em problemas, em jogo contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. No Estádio Mestalla, onde mais uma vez foi vítima de racismo das arquibancadas, um empurrão do goleiro Stole Dimitrievski, o camisa 7 respondeu

Agora, o Real Madrid se prepara para a final contra o Barcelona, marcada para o próximo domingo, 12. A rivalidade histórica entre os clubes, aliada à pressão de uma final, pode causar uma ebulição entre as partes.