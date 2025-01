Hulk revela vontade de jogar na MLS

O atacante Hulk, atualmente jogando pelo Atlético Mineiro, revelou recentemente seu desejo de encerrar a carreira nos Estados Unidos, jogando na Major League Soccer (MLS). Nesta fase final de carreira, o jogador brasileiro declarou que um contrato na liga norte-americana seria como “unir o útil ao agradável”, destacando tanto o aspecto profissional quanto pessoal dessa possível mudança.

Hulk, que tem contrato com o Atlético até 2026, mencionou em entrevista que almeja essa experiência devido ao estilo de vida e à segurança dos Estados Unidos, fatores que considera atrativos. O jogador descreveu o país como um lugar que proporciona muitas vantagens, sendo, portanto, um local ideal para conciliar carreira e vida familiar.

“Sem dúvida alguma (gostaria de jogar). Você ter a oportunidade de trabalhar, unir o útil ao agradável e morar nos Estados Unidos pelo estilo de vida, pela segurança, por tudo, isso é muito bacana. É um país que te entrega muito”, disse em entrevista à CNN.

Atlético Mineiro de Hulk sonha com título da Libertadores – Pedro Souza / Atlético

Por que Hulk considera a MLS uma opção viável?

A MLS tem se tornado um destino popular para jogadores renomados em final de carreira. Fatores como a infraestrutura esportiva de alto nível e o mercado crescente de futebol nos Estados Unidos são atrativos significativos. Além disso, a liga é vista como uma oportunidade para jogadores experimentados deixarem sua marca em um mercado em desenvolvimento. Para Hulk, essa união de fatores encaixa-se com sua visão de futuro no futebol.

Qual é a atual situação contratual de Hulk?

Com contrato vigente até o final de 2026, Hulk já declarou sua intenção de cumprir este compromisso com o Atlético Mineiro, clube ao qual se mantém fiel desde seu retorno ao Brasil. No entanto, o desejo de explorar a MLS sugere que o jogador está aberto a novas experiências após o término de seu contrato atual.

Quais estrelas do futebol já passaram pela MLS?

David Beckham

Thierry Henry

Zlatan Ibrahimovic

Lionel Messi

Sergio Busquets

Luis Suárez

Estes jogadores ilustram a tendência de estrelas internacionais escolherem a MLS como destino para encerrar suas carreiras. A presença de nomes como Messi, Busquets e Suárez aumentou ainda mais o apelo internacional da liga, incentivando outros jogadores a seguirem esse caminho.

Como foi a participação do Atlético Mineiro nos Estados Unidos?

Em 2025, o Atlético Mineiro realizou uma pré-temporada nos Estados Unidos, participando da Inter&Co Soccer Week na FC Series. O clube enfrentou equipes como o Cruzeiro e o Orlando City, mas não conseguiu vitórias, resultando em empates e uma derrota nos pênaltis contra o Orlando City. Embora Hulk não tenha marcado durante esses jogos, a experiência nos Estados Unidos pode ter contribuído para seu interesse pela MLS.

Com uma carreira marcada por sucesso e desafios, Hulk mantém uma perspectiva aberta sobre o futuro, considerando todas as possibilidades que o futebol ainda pode lhe oferecer. A MLS representa para ele não apenas uma nova etapa profissional, mas também uma oportunidade de vivenciar novas culturas e estilos de vida.

