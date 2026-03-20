O goleiro Hugo Souza foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da próxima Data Fifa, contra França, no dia 26, e Croácia, no dia 31, em Boston e Orlando, respectivamente. O jogador do Corinthians vai substituir Alisson, do Liverpool, lesionado.
Hugo agora se junta a Ederson, do Fenerbahçe, e Bento, do Al-Nassr, entre os convocados para a seleção brasileira. O goleiro foi titular do Brasil em derrota para o Japão, por 3 a 2, em outubro de 2025.
