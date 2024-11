Hugo Souza comenta objetivo de chegar na Seleção Brasileira

O goleiro Hugo Souza, atualmente destacado no Corinthians, compartilha seu sonho de integrar a Seleção Brasileira no próximo ciclo da Copa do Mundo de 2026. Ele reconhece a concorrência acirrada com goleiros de renome como Alisson e Ederson, mas mantém viva a ambição de defender o time nacional. Hugo acredita que, com esforço e oportunidade, sua convocação poderá se concretizar em breve.

Publicidade

Emprestado pelo Flamengo ao Corinthians, Hugo teve uma temporada notável, especialmente em partidas importantes como o recente Derby contra o Palmeiras. O jogador expressa seu desejo de continuar no Corinthians ao fim do empréstimo e construir uma carreira sólida no clube.

“Sou fã dos caras que estão na Seleção, Alisson, Ederson… Gosto do trabalho deles, acompanho há muito tempo. Temos vários bons goleiros, como Bento, John, Léo Jardim, Fábio, João Ricardo, Cássio… Temos grandes goleiros no cenário brasileiro. Pensando no próximo ciclo de Copa, de 2026, quem sabe não posso ser convocado. Tenho uma idade boa, por que não sonhar? Não vejo como um sonho distante, vejo como um sonho próximo“, apontou durante entrevista para a TNT.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Destaque de Hugo Souza no Corinthians

Desde sua chegada ao Corinthians, Hugo Souza disputou 27 partidas, exibindo habilidades excepcionais e ganhando a confiança dos torcedores. No Derby contra o Palmeiras, suas defesas foram essenciais para garantir a vitória, destacando sua importância na equipe. A identificação com o time e a torcida tornou-se um ponto forte na trajetória de Hugo no clube.

Os planos de Hugo são claros: ele deseja permanecer no Corinthians e, quem sabe, se tornar um ídolo no clube. O compromisso com a equipe se refletiu em suas recentes declarações de gratidão pelas oportunidades que recebeu.

Publicidade

Decisões para o Futuro de Hugo Souza

A decisão sobre o futuro de Hugo no Corinthians cabe à diretoria, que tem até o fim de novembro para exercer a opção de compra junto ao Flamengo. A transferência definitiva custaria cerca de 800 mil euros, além do valor pago pelo empréstimo e multas anteriores por sua atuação contra o Flamengo.

Se concretizada, a transferência permanente será um passo crucial na carreira de Hugo, permitindo consolidar sua posição no clube e aumentar suas chances de ser convocado para a Seleção Brasileira em breve.

Possibilidade de Hugo Souza na Seleção Brasileira

Hugo Souza acredita que sua jovem idade e seu desempenho atual são fortes aliados olhando para o próximo ciclo da Copa do Mundo. Embora respeite o trabalho dos atuais goleiros da seleção, vê como totalmente viável sua inclusão no time nacional se continuar evoluindo e mantendo seu nível de jogo.

O apoio da torcida do Corinthians é, sem dúvida, um incentivo para Hugo buscar esse objetivo. Ele continua a usar suas performances no clube como uma plataforma para atrair a atenção dos responsáveis pela seleção brasileira.

O caminho até a Seleção Brasileira é desafiador, mas Hugo Souza não vê isso como um sonho distante. Pelo contrário, considera como uma meta tangível, a ser alcançada com trabalho, dedicação e performances de excelência no Corinthians.