Hernane Brocador, Jô e outros ‘dinossauros’ dos Estaduais

Os Estaduais de 2025 estão começando. E entre as competições espalhadas pelo país, alguns nomes experientes chamam a atenção, jogando em equipes de menor expressão.

Assim como em outros anos, não é incomum ver atletas com histórico vasto atraindo holofotes a centros menores. Nesta temporada, figuras como Hernane Brocador, de passagem marcante pelo Flamengo, e Jô, que brilhou em Corinthians e Atlético Mineiro, são exemplos.

PLACAR selecionou oito ‘dinossauros’ dos estaduais, que se destacam pela experiência em contextos de menor badalação. Confira:

Hernane Brocador

Atacante de 38 anos e artilheiro por característica, o experiente ex-Flamengo está no Nacional, do Amazonas. Em 2024, defendeu a Portuguesa do Rio de Janeiro, onde marcou nove gols, e o Carajás, do Pará, sem balançar as redes.

Sidão

Destaque pelo Osasco Audax, o arqueiro enfileirou passagens em sequência por grandes do Brasil. Após defender Botafogo, São Paulo e Vasco, porém, o goleiro, hoje com 42 anos, enfileirou clubes de menor expressão e defenderá o Sobradinho, do Distrito Federal, neste ano.

Jô

O centroavante que marcou a história em passagens por Corinthians e Atlético Mineiro ainda segue ativo. Depois de breve passagem pelo Amazonas, Jô, aos 37 anos, está no Itabirito, clube que disputará a elite do Campeonato Mineiro em 2025.

Victor Ferraz

O lateral de 37 anos jogará em um novo destino na temporada de 2025. Ex-Santos e Grêmio, passou pelo Tacuary, do Paraguai, e fechou com o Serra Branca, da Paraíba, para ser mais um dos experientes espalhados pelos estaduais.

Fernando Henrique

O goleiro que somou anos no Fluminense durante o início da carreira ainda atua. Aos 41 anos, jogou por Mixto, do Mato Grosso, e XV de Piracicaba em 2024. Agora, em 2025, fechou com o Noroeste, de Bauru.

Patric

Lateral-direito com passagem por Atlético Mineiro, Sport, Coritiba e América Mineiro, Patric será companheiro de Jô neste ano. Com 35 anos, está acertado com o Itabirito, de Minas Gerais.

Dênis Marques

Mais veterano da lista, com 43 anos, o centroavante retornou aos campos após longa aposentadoria. De passagens por Flamengo, Athletico Paranaense e Santa Cruz, ele deixou os gramados em 2014 e retornou neste ano, para defender o Murici, de Alagoas.

Kieza

Ídolo do Náutico e com experiência em clubes como São Paulo, Bahia e Botafogo, o atacante de 38 anos pode estar no fim da carreira. Nesta temporada, ele será jogador do Nacional, da Paraíba.