Em outubro do ano passado, a redação de PLACAR parou para assistir a um vídeo, de menos de um minuto, em que um menino de 11 anos passava com extrema facilidade pelos adversários. As sucessivas vezes em que colocava a bola entre as pernas dos marcadores rendeu de cara um apelido: Heitorzinho das Canetas.

Menos de seis meses depois, Heitor Lélis, de 11 anos, treina nas categorias de base do Atlético-MG. O menino de Leopoldina (MG), a 350 km de Belo Horizonte, segue o sonho de se tornar um jogador profissional. Agora, encontra uma estrutura mais adequada para desenvolver as suas habilidades. Ala no futsal, pelo Palácio das Artes, ele ainda encontra a sua posição no campo.

“Sonhos se tornam realidade. Muito obrigado, Atlético-MG, pela oportunidade de vestir esse manto sagrado. Chego com muita vontade de aprender, crescer e dar o meu melhor por esse clube gigante! Vamos juntos!”, escreveu o menino nas redes sociais.

O vídeo, com duas canetas seguidas e ainda “um passe debochado sem olhar”, como disse Heitorzinho à PLACAR na época, ultrapassou 100 milhões de visualizações. A fornecedora de material esportivo Adidas passou a patrocinar o atleta; Rodrygo Góes, do Real Madrid, mandou parabéns para o garoto e o seu Instagram alcançou meio milhão de seguidores.