Grêmio anuncia saída do técnico Renato Gaúcho

O Grêmio comunicou na tarde desta segunda-feira, 9, a saída do treinador Renato Portaluppi do comando técnico da equipe. A decisão foi tomada após reunião com o presidente Alberto Guerra, em que o técnico comunicou o desejo de sair.

Renato teve seu pior ano no comando do Tricolor. Com a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio terminou a competição com 45 pontos, apenas três pontos de diferença do Athletico, primeiro clube rebaixado para a Série B de 2025.

“O clube agradece por toda a dedicação e empenho durante mais esta passagem pelo Tricolor e seguirá torcendo pelo seu sucesso. Ídolo como atleta e técnico, Renato será sempre reconhecido por sua contribuição ao Grêmio”, disse o clube em nota oficial.

Os títulos de Renato pelo Grêmio

Renato foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, em 2016 e 2017, com o Grêmio, e se tornou o primeiro brasileiro a ser campeão da Libertadores como jogador e técnico.

Além disso, o técnico foi campeão do Gauchão em 2018, 19, 20, 23 e 24. No Brasileirão, a melhor colocação foi o vice-campeonato em 2023, quando terminou a dois pontos do campeão Palmeiras.