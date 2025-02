Gramado sintético pode ser até 75% mais barato

Nos últimos anos, o uso de gramados sintéticos em estádios de futebol tem gerado debates acalorados no Brasil. A principal motivação para a adoção desse tipo de superfície é a redução de custos de manutenção, que representa cerca de 25% do valor necessário para a manutenção de um gramado natural. Apesar das vantagens econômicas, jogadores renomados, como Neymar e Thiago Silva, expressaram preocupações sobre os impactos negativos no desempenho e na saúde dos atletas.

Atualmente, estádios como o Allianz Parque e a Ligga Arena utilizam gramados sintéticos, destacando-se pela durabilidade e menor dependência das condições climáticas. No entanto, a crítica dos jogadores se concentra nos riscos de lesões e nas diferenças na dinâmica do jogo. A discussão não é exclusiva do Brasil, já que o uso de gramados artificiais varia significativamente ao redor do mundo.

André Avelar / PLACAR

Quais são os riscos associados aos gramados sintéticos?

Estudos sobre a segurança dos gramados sintéticos apresentam resultados variados. Uma pesquisa da Washington University School of Medicine indicou um aumento de 58% nas chances de lesões em gramados artificiais entre atletas amadores. Por outro lado, a revista Injuries of Sports Medicine revelou que 53% dos estudos não encontraram diferenças significativas na incidência de lesões entre gramados naturais e sintéticos.

Além disso, um estudo realizado na Major League Soccer (MLS) mostrou que, embora a taxa geral de lesões seja semelhante entre os dois tipos de gramado, há uma maior incidência de problemas no tornozelo em campos sintéticos. A Universidade de Stanford também identificou um risco elevado de lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) para jogadoras em gramados artificiais.

Como os gramados sintéticos são vistos em diferentes ligas ao redor do mundo?

O uso de gramados sintéticos varia amplamente entre as ligas de futebol. Na Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália, o uso de superfícies artificiais é proibido nas principais divisões. Em contraste, países como Brasil, França e Portugal permitem o uso desses gramados. Nos Estados Unidos e Canadá, a MLS adota campos sintéticos com frequência.

Em ligas como a Norueguesa e a Sueca, os gramados sintéticos são comuns, enquanto na Rússia e na Colômbia, algumas equipes também optam por essa superfície. A diversidade de abordagens reflete as diferentes prioridades e condições climáticas enfrentadas por cada país.

O que o futuro reserva para os gramados sintéticos no futebol?

O debate sobre o uso de gramados sintéticos no futebol continua a evoluir. Enquanto os clubes buscam soluções mais econômicas e duráveis, a preocupação com a saúde dos atletas e a qualidade do jogo permanece central. A tendência é que novas tecnologias e materiais possam oferecer alternativas que conciliem custo, segurança e desempenho.

Com a crescente conscientização sobre os riscos potenciais, é provável que as ligas e clubes continuem a avaliar cuidadosamente suas opções. O diálogo entre jogadores, clubes e entidades esportivas será crucial para encontrar um equilíbrio que atenda às necessidades de todos os envolvidos no esporte.

