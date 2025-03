Gigantes do futebol: Veja lista dos 10 jogadores mais altos do mundo

No mundo do futebol, a altura não é um fator determinante para o sucesso de um jogador, diferentemente de esportes como vôlei e basquete. No entanto, em algumas posições específicas, como a de goleiro e defensor, uma estatura elevada pode oferecer vantagens significativas. Jogadores altos têm a capacidade de dominar o jogo aéreo, seja na defesa ou no ataque, especialmente em lances de bola parada.

Um exemplo notável de como a altura pode ser uma vantagem no futebol é o goleiro belga Thibaut Courtois, que se destaca não apenas por suas habilidades, mas também por sua altura de 2 metros. Courtois é considerado um dos melhores goleiros do mundo, e sua estatura contribui para sua presença intimidadora na área, além de facilitar a interceptação de cruzamentos e a realização de defesas importantes.

Kyle Hudlin – Fonte: Instagram/@kylehudlin

Quais são os jogadores mais altos do futebol?

A lista dos jogadores mais altos do futebol inclui tanto goleiros quanto atacantes, demonstrando que a altura pode ser uma vantagem em diferentes posições. A seguir, estão alguns dos jogadores mais altos atualmente em atividade:

Thibaut Courtois – Com 2,00 metros, o goleiro belga do Real Madrid é conhecido por sua habilidade em defender e sua presença imponente na área. Sasa Kalajdzic – O atacante austríaco, com 2,00 metros, joga no Eintracht Frankfurt, emprestado pelo Wolverhampton. Lovre Kalinic – Este goleiro croata, com 2,01 metros, atua no HNK Hajduk Split e é o mais alto da SuperSport HNL. Fraser Forster – Com 2,01 metros, o goleiro do Tottenham Hotspur já representou a Inglaterra na Copa do Mundo de 2014. Dan Burn – O defensor do Newcastle, com 2,01 metros, é conhecido por suas habilidades tanto no jogo aéreo quanto com a bola nos pés. Andries Noppert – Com 2,03 metros, o goleiro da Seleção dos Países Baixos foi destaque na Copa do Mundo de 2022 e joga no SC Heerenveen. Aaron Chapman – Goleiro de 2,03 metros, atua no Boston United, na sexta divisão do futebol inglês. Dino Hodzic – Com 2,05 metros, este goleiro joga na segunda divisão islandesa pelo Knattspyrnufélag ÍA. Tomas Holy – Goleiro do Carlisle United, com 2,06 metros, atua na EFL League One. Kyle Hudlin – O atacante do Huddersfield Town, com 2,06 metros, é um dos jogadores mais altos do futebol atual.

Quais são os impactos da altura no desempenho no futebol?

A altura pode impactar o desempenho no futebol de várias maneiras. Para goleiros, uma estatura elevada facilita a cobertura do gol e a interceptação de bolas aéreas. Defensores altos podem ser mais eficazes em duelos aéreos, enquanto atacantes com grande estatura podem se destacar em cabeceios ofensivos.

No entanto, a altura não é tudo. Jogadores como Lionel Messi, que é considerado um dos melhores do mundo, mostram que habilidades técnicas, visão de jogo e agilidade são igualmente importantes. Assim, enquanto a altura pode oferecer vantagens específicas, o sucesso no futebol depende de uma combinação de fatores.

