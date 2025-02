Games: Football Manager 2025 é cancelado por produtora

O Football Manager, um dos jogos de futebol mais populares para computador e videogame, teve sua versão para 2025 cancelada. A decisão foi anunciada na última quinta-feira, 7, pela Sports Interactive, produtora do game, que citou “problemas no desenvolvimento.”

Publicidade

“Devido a uma série de desafios que se abriram até o momento, e muitos outros que não esperávamos, nós atualmente não conseguimos alcançar o que planejávamos em áreas suficientes do jogo”, diz o comunicado da Sports Interactive.

Sports Interactive regret to inform that we have made the difficult decision to cancel Football Manager 25. Full statement: https://t.co/0eUMryrqbg pic.twitter.com/9kxgXQCgJG — Football Manager (@FootballManager) February 7, 2025

O FM 2025 tinha lançamento inicial marcado para novembro de 2024, mas já havia sido adiado duas vezes, a última para março de 2025, o que deixou os fãs apreensivos.

Publicidade

“Cada decisão de adiar o lançamento foi tomada com o objetivo de deixar o jogo mais próximo do nível desejado, mas, conforme nos aproximamos de marcos críticos na virada do ano, ficou inequivocamente claro que não atingiríamos o padrão necessário, mesmo com o cronograma ajustado”, informou a empresa, que ressalta o objetivo de preparar a melhor versão possível para 2026.

Lançado em 1992 sob o nome de Championship Manager, o game ganhou fama mundial. Nele, o jogador é o técnico de uma equipe e pode contratar jogadores e definir táticas para tentar ganhar campeonatos.

A última edição, lançada em novembro de 2023, foi a mais popular da história da franquia, com mais de sete milhões de jogadores registrados, o que fez com que o cancelamento causasse ainda mais estranheza nos fãs do game.

Publicidade

Confira na íntegra o comunicado sobre o cancelamento do Football Manager:

A Sports Interactive lamenta informar que, após ampla discussão interna e consideração cuidadosa com a SEGA, tomamos a difícil decisão de cancelar o Football Manager 25 e mudar nosso foco para o próximo lançamento.

Para o grande número de vocês que pré-encomendaram o FM25, agradecemos enormemente por sua confiança e apoio – lamentamos muito ter decepcionado vocês. Por favor, veja as FAQs abaixo sobre como obter seu reembolso.

Atualização de desenvolvimento: Football Manager 25

Sabemos que isso será uma grande decepção, especialmente considerando que a data de lançamento já foi adiada duas vezes, e vocês estavam esperando ansiosamente pela primeira revelação da jogabilidade. Só podemos nos desculpar pelo tempo que levou para comunicar essa decisão. Devido à conformidade das partes interessadas, incluindo regulamentações legais e financeiras, hoje foi a data mais próxima em que pudemos emitir esta declaração.

Sempre nos orgulhamos de entregar os jogos com melhor custo-benefício que lhe trazem inúmeras horas de diversão, que valem cada momento e cada centavo gasto. Com o lançamento do FM25, nos propusemos a criar o maior avanço técnico e visual da série em uma geração, estabelecendo os blocos de construção para uma nova era.

Devido a uma variedade de desafios sobre os quais estivemos abertos até o momento, e muitos outros imprevistos, atualmente não alcançamos o que nos propusemos a fazer em áreas suficientes do jogo, apesar dos esforços fenomenais de nossa equipe. Cada decisão de adiar o lançamento foi tomada com o objetivo de deixar o jogo mais próximo do nível desejado, mas, conforme nos aproximamos de marcos críticos na virada do ano, ficou inequivocamente claro que não atingiríamos o padrão necessário, mesmo com o cronograma ajustado.

Embora muitas áreas do jogo tenham atingido nossos alvos, a experiência abrangente do jogador e a interface não estão onde precisamos que estejam. Como uma avaliação extensiva demonstrou, incluindo testes de jogo do consumidor, temos uma validação clara para a nova direção do jogo e estamos chegando perto – no entanto, estamos muito longe dos padrões que você merece.

Poderíamos ter pressionado, lançado o FM25 em seu estado atual e consertado as coisas mais adiante – mas essa não é a coisa certa a fazer. Também não queríamos ir além do lançamento em março, pois seria tarde demais na temporada de futebol para esperar que os jogadores comprassem outro jogo mais tarde no ano.

Com o cancelamento, todos os esforços agora estão focados em garantir que nosso próximo lançamento atinja nossa meta e atinja o nível de qualidade que todos esperamos. Atualizaremos vocês sobre como estamos progredindo com isso assim que pudermos fazê-lo.

Obrigado pela leitura, sua paciência e seu apoio contínuo. Nosso foco total agora retorna para criar uma nova era para o Football Manager.