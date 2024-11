Gabriel Pec supera Suárez e é eleito contratação do ano na MLS

A Major League Soccer (MLS), principal campeonato nacional de futebol dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira, 4, que Gabriel Pec, ex-jogador do Vasco, foi eleito a contratação do ano no campeonato. O jogador chegou ao Los Angeles Galaxy no início do ano e é o primeiro brasileiro a conquistar a premiação dada pela liga.

Aos 23 anos, o meio-campista marcou 16 gols e distribuiu 14 assistências ao longo da temporada regular – na fase de playoffs da MLS, o atleta chegou a incríveis 35 participações em gols.

A votação da MLS

Em relatório divulgado no site oficial da liga, Pec ficou a frente de outro nome de peso no pódio: o atacante uruguaio Luis Suárez, ex-Grêmio e Barcelona, que ficou com a segunda posição do ranking, com 27,63% dos votos.

Luisito marcou 21 gols e distribuiu 9 assistências na MLS. Ao lado de Messi, o atacante conquistou a Leagues Cup e a Supporters Chield, prêmio dado à melhor equipe na temporada regular do torneio.

Luca Orellano, do FC Cincinnati e ex-atleta do Vasco, terminou na terceira posição, acumulando quase 13% dos votos.

A votação é feita a partir de uma votação com imprensa, jogadores e clubes. Outros jogadores conhecidos que foram vencedores do prêmio são Thiago Almada, hoje no Botafogo, Zlatan Ibrahimovic e Miguel Almirón.

