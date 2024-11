Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (27/11/2024)

Nesta quarta-feira, o Brasileirão continua sua rodada com o confronto entre Cruzeiro x Grêmio. Já no futebol europeu, a rodada da Champions encerra com grantes jogos, sendo o grande destaque para Liverpool x Real Madrid, em Anfield.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Brasileirão série A

21h – Cruzeiro x Grêmio (Sportv / Prime Video)

UEFA Champions League

14h45 – Estrela vermelha x Stuttgart (TNT/ Max)

(TNT/ Max) 14h45 – Sturm x Girona (Space / Max)

(Space / Max) 17h – AS Monaco x Benfica (Space / Max)

(Space / Max) 17h – Aston Villa x Juventus (Max)

(Max) 17h – Bologna x Lille (Max)

(Max) 17h – Celtic x Club Brugge (Max)

(Max) 17h – Dinamo x Dortmund (Max)

(Max) 17h – Liverpool x Real Madri d (TNT/ Max)

d (TNT/ Max) 17h – PSV x Shakhtar (Max)

UEFA Conference League