Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (26/10/2024)

Hoje, os fãs de futebol podem se preparar para uma agenda cheia, com jogos emocionantes nas principais competições nacionais e internacionais. Pelo Brasileirão Série A, partidas importantes começam às 16h30, com destaque para Flamengo x Juventude, Palmeiras x Fortaleza, e Grêmio x Atlético-GO, todos com transmissão na TV Globo e Premiere.

À noite, o Athletico encara o Cruzeiro, com cobertura em diversas plataformas, incluindo Prime Video e YouTube CazéTV. Para garantir, o confronto entre Criciúma e São Paulo acontece às 21h, garantindo muita emoção para os torcedores.

Além dos campeonatos nacionais, as ligas europeias também prometem grandes momentos. Na Premier League, Aston Villa e Bournemouth abrem rodada às 11h, enquanto Manchester City enfrenta Southampton, ambos disponíveis na ESPN e Disney+ Brasil. O clássico espanhol entre Real Madrid e Barcelona, ​​um dos jogos mais esperados, ocorre às 16h com transmissão no Disney+ Brasil.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Brasileirão série A

16h30 – Flamengo x Juventude (Premiere / TV Globo)

(Premiere / TV Globo) 16h30 – Grêmio x Atlético GO (Premiere / TV Globo)

(Premiere / TV Globo) 16h30 – Palmeiras x Fortaleza (Premiere / TV Globo)

(Premiere / TV Globo) 16h30 – Vitória x Fluminense (Premiere / TV Globo)

(Premiere / TV Globo) 18h30 – Athletico x Cruzeiro (Premiere / Furacão / Prime Vídeo / Youtube CAZÉTV)

(Premiere / Furacão / Prime Vídeo / Youtube CAZÉTV) 19h – Atlético MG x Internacional (Premiere)

(Premiere) 19h – RB Bragantino x Botafogo (Premiere)

(Premiere) 21h – Criciúma x São Paulo (Premiere / Sportv4K / SporTV / Claro TV+ 4K)

Brasileirão série B

17h – Ceará x Paysandu (Premiere / Band / Youtube GOAT)

(Premiere / Band / Youtube GOAT) 17h – Mirassol x Ponte Preta (Premiere / TV Brasil / Band / Youtube GOAT)

Premier League

11h – Aston Villa x Bournemouth (ESPN 3 / Disney+ Brasil)

(ESPN 3 / Disney+ Brasil) 11h – Brentford x Ipswich (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 11h – Brighton x Wolves (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 11h – Manchester City x Southampton (ESPN / Disney+ Brasil)

(ESPN / Disney+ Brasil) 13h30 – Everton x Fulham (ESPN / Disney+ Brasil)

LaLiga

09h – Real Valladolid x Villarreal (ESPN / Disney+ Brasil)

(ESPN / Disney+ Brasil) 11h15 – Rayo Vallecano x Alavés (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 13h30 – Las Palmas x Girona (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 16h – Real Madrid x Barcelona (Disney+ Brasil)

Série A italiana

10h – Napoli x Lecce (ESPN 4 / Disney+ Brasil)

(ESPN 4 / Disney+ Brasil) 15h45 – Atalanta x Verona (ESPN 2 / Disney+ Brasil)

Bundesliga

10h30 – Augsburg x Dortmund (Prime Video / Youtube CAZÉTV)

(Prime Video / Youtube CAZÉTV) 10h30 – St. Pauli x Wolfsburg

10h30 – Leipzig x Freiburg

10h30 – Stuttgart x Kiel

13h30 – Bremen x Leverkusen (Prime Video / Youtube CAZÉTV / RedeTV! / SporTV)

Ligue 1