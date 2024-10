Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (22/10/2024)

Hoje é dia de muito futebol, com partidas emocionantes que prometem agitar as principais competições. O Brasileirão Série B traz confrontos decisivos, como Ponte Preta x Brusque e Operário-PR x América-MG, com horários espalhados ao longo da noite. Já na UEFA Champions League, a tarde será tomada por grandes duelos, como Barcelona x Bayern e Leipzig x Liverpool, colocando frente a frente os maiores clubes europeus em jogos de tirar o fôlego.

Além disso, o futebol sul-americano estará em destaque com a Libertadores, onde Botafogo enfrenta o Peñarol em mais um clássico continental às 21h30, e na Sul-Americana, o Cruzeiro entra em campo contra o Lanús. Os torcedores ainda poderão acompanhar o melhor do futebol europeu com a Europa League trazendo partidas como Galatasaray x Elfsborg e Braga x Glimt.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Brasileirão série B

19h – Ponte Preta x Brusque

19h30 – Paysandu x Coritiba

20h – Botafogo – SP x Ituano

21h30 – Operário – PR x América – MG

Uefa Champions League

13h45 – Atalanta x Celtic

13h45 – Brest x Leverkusen

16h – Atlético de Madri x Lille

16h – Barcelona x Bayern

16h – Benfica x Feyenoord

16h – Manchester City x Sparta Praha

16h – Leipzig x Liverpool

16h – RB Salzburg x Dinamo

16h – Young Boys x Inter de Milão

Libertadores

21h30 – Botafogo x Peñarol

Europa League

11h30 – Galatasaray x Elfsborg

11h30 – Braga x Glimt

Sul-Americana