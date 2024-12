Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (19/12/2024)

A quinta-feira será repleta de jogos das copas nacionais ao redor do mundo, com destaque para o grande confronto entre Tottenham x Manchester United pela EFL Cup. Além disso, a Conference League também retorna com jogos da sua rodada.

Jogos do dia: horários e onde assistir

EFL Cup

17h – Tottenham x Manchester United (Disney+ Brasil / ESPN)

Copa Itália

17h – Inter de Milão x Udinese (Prime Video / Youtube CazéTV)

Liga Portugal

14h – Nacional x Benfica (ESPN4 / Disney+ Brasil)

UEFA Conference League