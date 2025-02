Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (12/02/2025)

A agenda de futebol nesta quarta-feira, 12, está bastante agitada, com duelos importantes pelos Estaduais e pela Champions League.

No Paulistão, destaque para o reencontro de Neymar com seu maior rival em Corinthians x Santos. No Rio, Flamengo e Botafogo fazem o clássico da rodada.

Quatro jogos completam os playoffs da Liga dos Campeões, enquanto Everton e Liverpool fazem o clássico da cidade pela Premier League.

Campeonato Paulista Série A1:

– Água Santa x Portuguesa – (Zapping, UOL Play e Nosso Futebol) 21:35 – Corinthians x Santos – (Zapping Sports, UOL Play, Nosso Futebol, R7, Record, Playplus Prime Video e Youtube/CazéTV)

Campeonato Carioca Série A – Taça Guanabara:

21:30 – Flamengo x Botafogo – (Premiere, TV Globo, Band e Youtube/CanalGOAT)

Campeonato Gaúcho:

– Grêmio Esportivo Brasil x Ypiranga FC – (Youtube/GZH)) 22:00 – São Luiz x Internacional – (Premiere, RBS TV e Sportv)

Mineiro Módulo I:

– Pouso Alegre x Uberlândia EC – (Youtube/NSPORTS) 19:45 – Villa Nova AC x Tombense – (Sem transmissão)

Campeonato Paraibano:

20:15 – AD Picuiense x Treze – (Sem transmissão)

Campeonato Pernambucano, Série A1:

15:00 – Maguary x AD Jaguar – (Sem transmissão)

Copa do Nordeste, Grupo B:

– Ceará x Confiança – (Premiere) 21:30 – Náutico x Juazeirense – (Premiere)

Liga dos Campeões da UEFA:

– Celtic x FC Bayern München – (TNT e Max) 17:00 – Feyenoord x Milan – (Max)

Premier League:

16:30 – Everton x Liverpool – (Disney+)

CONMEBOL Libertadores, Qualificação:

21:30 – Alianza Lima x Nacional Asunción – (ESPN e Disney+)

