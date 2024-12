Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (11/12/2024)

Nesta quarta-feira, a 6ª rodada da Champions League se encerra com confrontos importantes como Dortmund x Barcelona e Juventus x Manchester City. Além disso, o destaque do dia fica para a estreia do Botafogo no Intercontinental.

Jogos do dia: horários e onde assistir

UEFA Champions League

14h45 – Atlético de Madrid x Slovan (TNT/ Max)

(TNT/ Max) 14h45 – Lille x Sturn (MAX / Space)

(MAX / Space) 17h – Arsenal x AS Monaco (MAX / Space)

(MAX / Space) 17h – Benfica x Bologna (MAX)

(MAX) 17h – Dortmund x Barcelona (TNT/ Max)

(TNT/ Max) 17h – Feyernoord x Sparta Praha (Max / Massa Bruta TV)

(Max / Massa Bruta TV) 17h – Juventus x Manchester City (MAX)

(MAX) 17h – Milan x Estrela Vermelha (MAX)

(MAX) 17h – Stuttgart x Young Boys (MAX)

Copa Intercontinental

14h – Botafogo x Pachuca (Sportv / TV Globo / Prime Video / FIFA+ / Youtube CazéTV)

UEFA Champions League feminina

14h45 – Galatasaray x Lyon

14h45 – Wolfsburg x Roma

17h – Celtic x Real Madrid

17h – Chelsea x Twente

UEFA Europa League