Futebol ao vivo: horários e onde assistir aos jogos de hoje (03/11/2024)

O domingo, 3, será marcado pelo grande jogo da final da Copa do Brasil, disputado entre Flamengo e Atlético MG, no Maracanã; Além disso, teremos jogos da Premier League e LaLiga, com destaque para o derby de Barcelona entre o Barcelona e o Espanyol.

Jogos do dia: horários e onde assistir

Copa do Brasil

16h – Flamengo x Atlético MG (TV Globo / Prime Video / Globoplay / Sportv / Premiere)

Brasileirão série B

18h30 – Ceará x Avaí (TV Brasil)

Premier League

11h – Tottenham x Aston Villa (ESPN / Disney+ Brasil)

(ESPN / Disney+ Brasil) 13h30 – Manchester United x Chelsea (ESPN / Disney+ Brasil)

LaLiga

10h – Atlético de Madrid x Las Palmas (ESPN4 / Disney+ Brasil)

(ESPN4 / Disney+ Brasil) 12h15 – Barcelona x Espanyol (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h30 – Sevilla x Real Sociedad (ESPN4 / Disney+ Brasil)

(ESPN4 / Disney+ Brasil) 17h – Athletic Club x Real Betis (Disney+ Brasil)

Série A italiana

08h30 – Napoli x Atalanta (ESPN / Disney+ Brasil)

(ESPN / Disney+ Brasil) 11h – Torino x Fiorentina (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 14h – Verona x Roma (Disney+ Brasil)

(Disney+ Brasil) 16h45 – Inter x Venezia (ESPN4 / Disney+ Brasil)

Bundesliga

11h30 – Freiburg x Mainz 05

13h30 – M’gladbach x Bremen (TV Cultura)

Ligue 1