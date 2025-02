Fora da zona de classificação: os próximos jogos de Palmeiras e Santos

A oitava rodada do Campeonato Paulista 2025 está perto de terminar, com dois dos maiores campeões da história da competição fora da zona de classificação para as quartas de final.

Publicidade

Palmeiras e Santos ocupam a terceira posição em seus respectivos grupos e, com 12 pontos ainda em disputa, lutam pela classificação ao mata-mata e por uma vaga direta na Copa do Brasil 2026 via estadual.

O Palmeiras deixou a zona de classificação após empatar em 1 a 1, com o até então lanterna Água Santa no Mané Garrincha, em Brasília. Com 13 pontos, a equipe agora ocupa a terceira posição do Grupo D e já não depende apenas de seus próprios resultados para avançar de fase. O São Bernardo lidera com 16 pontos, seguido pela Ponte Preta, que tem 15.

Publicidade

Já o Santos empatou sem gols com o Novorizontino no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, e caiu para a terceira posição do Grupo B, com 9 pontos. Isso porque a Portuguesa venceu a Inter de Limeira por 2 a 0 e ultrapassou o Peixe no critério de gols marcados. O Guarani lidera o grupo com 11 pontos.

Já classificado, o Corinthians é a equipe de melhor campanha da primeira fase até o momento, com 22 pontos em 9 jogos. Na próxima fase, o Timão deve encarar o Mirassol, segundo colocado de seu grupo com 16 pontos.

Tanto Palmeiras quanto Santos ainda têm clássicos a disputar: o Verdão recebe o São Paulo, enquanto o Peixe visita o Corinthians, no reencontro entre Neymar e o amigo Memphis Depay.

Publicidade

A última vez que o Palmeiras, atual tricampeão, não se classificou às quartas de final foi em 2010.

Os próximos jogos de Palmeiras e Santos respectivamente:

Palmeiras

Inter de Limeira x Palmeiras – Quinta-feira (13), às 19h30

Palmeiras x São Paulo – Domingo (16), às 18h30

Palmeiras x Botafogo-SP – Quinta-feira (20), às 19h30

Mirassol x Palmeiras – Domingo (23), às 18h30

Santos

Corinthians x Santos – Quarta-feira (12), às 21h30

Santos x Água Santa – Domingo (16), às 20h30

Santos x Noroeste – Quarta (19), às 19h15

Inter de Limeira x Santos – Domingo (23) às 18h30

Os confrontos das quartas de final caso acabasse assim a fase de grupos:

Corinthians x Mirassol

Guarani x Portuguesa

São Paulo x Novorizontino

São Bernardo x Ponte Preta