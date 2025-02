Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Carioca

O Fluminense disputa a 10ª rodada do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu neste domingo, 16 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. O confronto será transmitido pelas plataformas Premiere, GOAT e Band.

Na tabela, o Fluminense ocupa a nona posição com 11 pontos em nove partidas, enquanto o Nova Iguaçu está em quinto lugar, somando 13 pontos também em nove jogos. A equipe das Laranjeiras busca melhorar sua colocação após um empate sem gols contra o Flamengo na partida anterior.

A competitividade no Campeonato Carioca aumenta conforme as rodadas avançam, com as equipes disputando ponto a ponto a melhor posição na tabela. O Fluminense busca reencontrar seu melhor futebol e garantir uma vaga nas etapas decisivas do torneio. O Nova Iguaçu, vice-campeão da edição passada, também sonha com boas colocações nesta temporada.

Cano treinando pelo Fluminense – Fonte: Instagram/@fluminensefc

Qual Será a Escalação do Fluminense?

O técnico Mano Menezes enfrenta desafios para escalar o Fluminense. Jogadores como Ganso e Renato Augusto seguem fora por lesão. O lateral Samuel Xavier é dúvida devido a uma contusão na coxa esquerda. Mesmo com cinco jogadores pendurados, nenhum deles está suspenso para esta partida. A escalação provável conta com Fábio no gol; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Fuentes na defesa; Marinelli, Hércules e Jhon Arias no meio de campo; e Riquelme, Canobbio e Germán Cano no ataque.

Como Assistir Fluminense x Nova Iguaçu?

O torcedor pode acompanhar Fluminense x Nova Iguaçu por diferentes canais de transmissão. O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere, plataforma de pay-per-view, pela Band, em TV aberta, e pelo serviço de streaming GOAT. Esta diversidade de opções busca alcançar um público amplo, oferecendo alternativas para diferentes preferências de consumo de mídia.

Desempenho do Fluminense nos Últimos Jogos

Nessa fase do Campeonato Carioca, o Fluminense oscilou nos seus últimos jogos. Após um empate de 0 a 0 contra o Flamengo, o time venceu o Vasco por 2 a 1, mas não avançou além de um empate de 2 a 2 com o Boavista. Antes disso, perdeu para o Botafogo por 2 a 1, mas obteve vitórias significativas contra times como a Portuguesa-RJ.

Essa sequência mostra uma equipe em busca de estabilidade e de melhores resultados, especialmente contra adversários diretos na tabela. Nas próximas semanas, além do Campeonato Carioca, o Fluminense se prepara para estreias em outras competições como a Copa do Brasil e a Sul-Americana, aumentando o desafio para a equipe técnica e os atletas.

Próximas Partidas do Fluminense

Fluminense x Nova Iguaçu – 16/02 (domingo) – 16h – Campeonato Carioca

Fluminense x Bangu – 23/02 (domingo) – 19h – Campeonato Carioca

Águia de Marabá x Fluminense – 26/02 (quarta) – 19h30 – Copa do Brasil

O calendário de jogos do Fluminense se mostra intenso, exigindo uma boa gestão do elenco e ajustes táticos para alcançar as metas estabelecidas. Com a sequência de partidas e deslocamentos, a equipe deverá se concentrar e se manter focada na conquista de resultados positivos.

