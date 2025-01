Fluminense recusa proposta do Olympiacos por Arias

O Fluminense, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, recebeu recentemente uma proposta do Olympiacos, da Grécia, pelo meia colombiano Jhon Arias. No entanto, os valores apresentados não agradaram à diretoria tricolor, que optou por não dar continuidade às negociações. O interesse do clube grego no jogador partiu de um pedido direto do técnico José Luis Mendilibar, que assumiu o comando do Olympiacos em fevereiro de 2024.

Ainda que a primeira oferta tenha sido recusada, existe a expectativa de que o Olympiacos insista na tentativa de contratar Arias. O jogador, que expressou seu desejo de atuar no futebol europeu, já manifestou que está disposto a se transferir, desde que as condições sejam favoráveis tanto para ele quanto para o Fluminense. Recentemente, Arias recusou uma proposta do Zenit, da Rússia, principalmente por não estar interessado em atuar naquele país.

O gol de John Arias, do Fluminense, contra o Al Ahly, do Egito – Giuseppe CACACE / AFP



Qual é o Futuro de Jhon Arias no Fluminense?

Embora o sonho de Jhon Arias seja jogar na Europa, o Fluminense tem explicitado seu desejo de manter o meia no elenco. Em agosto de 2023, foi apresentada ao jogador uma proposta de renovação de contrato, que o tornaria o atleta mais bem pago do elenco, com um salário superior a R$ 1 milhão mensais. Contudo, a oferta ainda não foi aceita por Arias, que aguarda propostas de clubes europeus que satisfaçam suas expectativas e as da diretoria tricolor.

O Fluminense estabeleceu um acordo com Arias para que uma transferência ocorra caso um clube apresente valores aceitáveis. Caso a negociação com o Olympiacos não avance até o fechamento da janela de transferências europeia, existe a possibilidade de que as conversas sobre a renovação do contrato voltem a acontecer em fevereiro de 2024.

Impacto de Jhon Arias no Fluminense

A contribuição de Jhon Arias para o Fluminense é inegável. Com um total de 195 jogos, 43 gols e 42 assistências, o colombiano tem sido uma peça fundamental no esquema tático do time. Arias desempenhou papel crucial na conquista da Conmebol Libertadores em 2023 e foi eleito o melhor jogador na Recopa Sul-Americana de 2024, reafirmando sua importância para o time tricolor.

Esses feitos ressaltam o valor do jogador não apenas para o Fluminense, mas também para qualquer clube que venha a manifestar interesse na sua contratação. A saída de Arias representaria uma perda significativa para o clube carioca, especialmente num momento em que o time enfrentará uma série de clássicos importantes no campeonato estadual.

Próximos Desafios do Fluminense

A perspectiva para o Fluminense inclui uma sequência desafiadora nos próximos jogos, enfrentando seus principais rivais cariocas nas últimas rodadas do campeonato estadual. Com um histórico recente negativo contra o Botafogo, o clube busca reverter a sequência de derrotas para o rival alvinegro. Estes confrontos têm o potencial de definir o rumo do Fluminense na competição e influenciar eventuais movimentações no mercado de transferências.

Com a janela de transferências europeia aberta até 4 de fevereiro, o futuro de Jhon Arias permanece incerto, aguardando possíveis avanços nas negociações enquanto o Fluminense se prepara para os limites impostos pela competição local e pela dinâmica do mercado internacional.