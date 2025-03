Fluminense espera Ganso em grande forma até Mundial de Clubes

Paulo Henrique Ganso está de volta aos treinos do Fluminense. O meia-atacante retornou aos trabalhos de campo neste sábado, 22, depois de passar por procedimentos médicos no coração em janeiro. O Tricolor espera o camisa 10 em grande forma para a disputa do Mundial de Clubes.

Publicidade

O Fluminense está no Grupo F, ao lado de Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD. A estria acontece contra a equipe alemã em 17 de junho, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Benchimol Saad (@eduardobsaad)

Ganso passou por uma ablação após sofrer miocardite, uma inflamação no músculo do miocárdio. Pela complexidade de um procedimento no coração, o Fluminense não quer acelerar a recuperação do seu jogador e realmente espera o atleta para o Mundial. Havia a previsão de estrear na temporada já na segunda rodada do Brasileirão.

Publicidade

O Mundial de Clubes da Fifa acontece de 14 de junho a 13 de julho, em 12 sedes nos Estados Unidos.