Flamengo x Sampaio Corrêa: horário, escalações e onde assistir

O encontro entre Flamengo e Sampaio Corrêa marca a 6ª rodada do Campeonato Carioca de 2025 e promete ser um evento emocionante. Após um início de temporada com vitórias consecutivas, o Flamengo busca manter o ritmo em casa, no Maracanã, enquanto se prepara para desafios futuros.

Antes mesmo de entrar na questão tática, a partida ganha notoriedade pelo cenário em que se desenrola. O lendário Maracanã reabre suas portas após reformas em seu gramado, pronto para receber um grande público entusiasmado com o primeiro jogo da equipe na temporada neste local. Toda essa expectativa alimenta ainda mais a narrativa em torno do confronto.

Quando e Onde Assistir ao Jogo Flamengo x Sampaio Corrêa?

O embate entre Flamengo e Sampaio Corrêa, agendado para quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, acontece no icônico Maracanã, situado na cidade do Rio de Janeiro. A partida tem início às 21:30, horário de Brasília, e será transmitida ao vivo pela Band na televisão aberta, além de estar disponível no sistema pay-per-view do Premiere.

Este confronto traz ao público um encontro entre dois times que já se opuseram por duas vezes em edições anteriores do próprio torneio estadual. Em ambas as ocasiões, o Flamengo saiu vencedor, trazendo confiança aos torcedores rubro-negros.

Como Estão as Equipes para este Confronto?

O Flamengo está focado em encontrar o equilíbrio ideal de ritmo para seus jogadores principais, pensando na tão almejada Supercopa Rei, cuja disputa ocorrerá contra o Botafogo no próximo domingo. Com uma campanha recente de duas vitórias, um empate e duas derrotas, o técnico Filipe Luís deve tomar decisões estratégicas quanto a possíveis preservações de jogadores-chave como Bruno Henrique e Arrascaeta.

Por outro lado, o Sampaio Corrêa chega ao confronto com um retrospecto de duas derrotas, dois empates e uma vitória. A equipe visitante não contará com o atacante Vinícius Kanu, suspenso, mas dispõe do restante do elenco para tentar seus melhores resultados frente ao Flamengo.

Quais São as Possíveis Escalações?

Para o Flamengo, espera-se que a formação titular seja composta por Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Cleiton, Ayrton Lucas, entre outros jogadores notáveis. O treinador poderá optar por variar nos laterais em virtude dos compromissos futuros.

O time do Sampaio Corrêa provavelmente será liderado por Zé Carlos no gol e contará com jogadores como Lucas Carvalho, Eduardo Thuram e Guilherme na defesa, compondo um time preparado para enfrentar os desafios no Maracanã.

