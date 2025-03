Flamengo se mantém como maior torcida do Brasil em nova pesquisa

O Flamengo segue sendo o time de maior torcida do Brasil, de acordo com um levantamento da Info Money, realizado pela TM20 Branding e pela Brazil Panels e divulgado no evento Sport & Business Summit. A pesquisa aponta que o clube rubro-negro tem 24,8% dos torcedores brasileiros.

O Corinthians aparece em segundo lugar, com 19,4%, mantendo-se como o maior rival do Rubro-Negro na disputa pela torcida mais numerosa. Juntos, os dois clubes concentram 44,2% do total do país.

A terceira e quarta posições ficaram com Palmeiras (8,1%) e São Paulo (7,7%). O Vasco completa o top 5, com 4,8%.

Outros clubes tradicionais também figuram na lista das maiores torcidas. Grêmio (4,4%) e Atlético Mineiro (4%) são os times mais populares de suas respectivas regiões. O Santos, apesar da queda de protagonismo nos últimos anos, ainda mantém 3,1% da torcida brasileira.

Em sequência, na pesquisa, aparece o Internacional (2,9%). Empatados fechando o top 10 com 2,7%, estão o Cruzeiro, que já figurou acima em outros estudos de maior torcida, e o Sport.

O levantamento trouxe ainda um panorama interessante com boa presença de clubes do Nordeste. O Bahia, com 2,5%, supera clubes como Fluminense e Botafogo, seguidos de perto por Vitória (1,9%), Ceará (1,6%) e Fortaleza (1,4%).

Entre os paranaenses, a diferença é pequena. No entanto, neste novo levantamento, a maior torcida que aparece é a do Athletico Paranaense (0,8%).

A pesquisa ouviu 2.000 pessoas de todas as regiões do país entre os dias 6 e 20 de fevereiro, abrangendo torcedores das classes A, B, C, D e E. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

A nova pesquisa de torcidas do Brasil

• 1º – Flamengo – 24,8%

• 2º – Corinthians – 19,4%

• 3º – Palmeiras – 8,1%

• 4º – São Paulo – 7,7%

• 5º – Vasco – 4,8%

• 6º – Grêmio – 4,4%

• 7º – Atlético-MG – 4%

• 8º – Santos – 3,1%

• 9º – Internacional – 2,9%

• 10º – Cruzeiro – 2,7%

• 10º – Sport – 2,7%

• 12º – Bahia – 2,5%

• 13º – Fluminense – 2,4%

• 14º – Botafogo – 2,1%

• 15º – Vitória – 1,9%

• 16º – Ceará – 1,6%

• 17º – Fortaleza – 1,4%

• 18º – Athletico-PR – 0,8%

• 19º – Coritiba – 0,6%

