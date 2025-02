Flamengo recusa proposta de mais de 150 milhões por Wesley

O Flamengo tem demonstrado uma postura firme em relação ao futuro do lateral-direito Wesley, recusando propostas significativas de clubes do exterior. No início de 2025, uma oferta considerável do Zenit, da Rússia, foi rejeitada. Esta proposta, avaliada em torno de 25 milhões de euros, reforça o interesse internacional pelo jovem jogador de 21 anos, cujo valor vem crescendo desde a sua ascensão no futebol profissional.

A diretoria do Flamengo mantém a intenção de contar com Wesley pelo menos até o Mundial de Clubes, agendado para junho. Essa decisão se baseia na expectativa de que o atleta possa atrair ofertas ainda mais vantajosas no decorrer do ano. A confiança de que Wesley continuará se valorizando faz parte da estratégia do Rubro-Negro para maximizar os retornos financeiros de uma eventual negociação futura.



Wesley e Hulk são atrações de Atlético-MG e Flamengo – Alexandre Battibugli/PLACAR



Quais foram as oportunidades anteriores para Wesley no mercado internacional?

No ano passado, Wesley esteve próximo de transferir-se para a Atalanta, da Itália. A negociação, entretanto, não se concretizou devido a atrasos na liberação do jogador por parte do Flamengo. Na ocasião, a proposta italiana foi de 16 milhões de euros, destacando o crescimento do interesse por Wesley no cenário europeu. Este valor sublinhou sua evolução e potencial no futebol internacional, embora a transferência não tenha acontecido.

O impacto de Wesley no Flamengo

Wesley se tornou profissional no Flamengo em 2022 e, desde então, tem somado resultados significativos para o clube. Com um total de 108 partidas pelo Rubro-Negro, ele acumula dois gols e três assistências. Seus feitos dentro de campo já incluem a conquista de títulos importantes, como uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca. Esses marcos reforçam a importância do jogador para a equipe carioca.

Como o Flamengo planeja o futuro de Wesley?

O Flamengo está ciente do valor crescente de Wesley e parece estar utilizando isso como parte de sua estratégia de mercado. A intenção de manter o lateral até o Mundial de Clubes reflete o desejo de aproveitar o seu potencial máximo antes de considerar uma venda. A postura de recusar ofertas substanciais é um indicador claro de que o clube espera que novos e mais altos valores sejam apresentados.

Quais são as expectativas para Wesley nos próximos meses?

Com o Mundial de Clubes se aproximando, as atuações de Wesley sob os holofotes podem aumentar seu valor ainda mais. O Flamengo deposita grande esperança em suas habilidades e potencial de desenvolvimento, acreditando que seu valor de mercado continuará a ascender. Estando em plena atividade e visibilidade mundial, as chances de uma proposta ainda mais vantajosa são grandes, o que alimenta a expectativa do clube e de seus representantes.