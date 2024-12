Flamengo pode chegar a quase 90 jogos em 2025

O Flamengo se prepara para uma temporada intensa em 2025, podendo disputar até 87 jogos ao longo do ano. O clube estará envolvido em seis competições: Supercopa, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Mundial de Clubes. Adicionalmente, se vencer a Libertadores, competirá no Intercontinental, totalizando sete torneios.

Publicidade

O número potencial de jogos lembra 2021, quando o Flamengo também teve 87 partidas. Naquela ocasião, o calendário foi estendido devido à pandemia de Covid-19, adiando as últimas 12 rodadas do Brasileirão para 2021, resultando em uma temporada desgastante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Desafios de um Calendário Extenso

Para alcançar o máximo de 87 jogos em 2025, o Flamengo terá de chegar às finais de todas as competições. No Mundial de Clubes, são previstos três jogos na fase de grupos e outros três no mata-mata para chegar à final.

Em contraste, a temporada de 2022 teve 77 jogos, 2023 teve 76, e 2024, apenas 73, devido à eliminação precoce na Libertadores. Além disso, o Flamengo realizou dois amistosos nos Estados Unidos, contribuindo para o total de jogos de 2024.

Impacto no Planejamento do Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube, sublinhou a importância de um planejamento cuidadoso para enfrentar uma temporada tão rigorosa. Entre as estratégias está o controle rigoroso da minutagem dos jogadores e a ampliação do elenco, comparando as substituições àquelas feitas no basquete e vôlei.

Publicidade

Bap observou que enquanto clubes europeus jogam cerca de 60 partidas por ano, o Flamengo poderá ter até 87 em 2025. Um elenco mais robusto será essencial para manter um alto nível de desempenho sob intensa exigência física.

Estratégias Adotadas pelo Flamengo

O Flamengo pretende implementar um planejamento sofisticado, inspirado nas práticas internacionais. A rotação do elenco será crucial, ultrapassando os 14 ou 15 jogadores das temporadas passadas.

Controle de Minutagem: Gestão meticulosa do tempo de jogo de cada atleta para otimizar o desempenho.

Gestão meticulosa do tempo de jogo de cada atleta para otimizar o desempenho. Treinamentos Aumentados: Sessões de treino para um grupo maior, melhorando a preparação e o desenvolvimento técnico de todos os jogadores.

Sessões de treino para um grupo maior, melhorando a preparação e o desenvolvimento técnico de todos os jogadores. Rotação e Substituições: Estratégias inspiradas em esportes como o basquete, onde a rotatividade é vital para manter os atletas em condições ideais.

Expectativas do Flamengo no Cenário Competitivo

Com altas ambições para 2025, o Flamengo se prepara para enfrentar cada desafio estrategicamente, destacando-se tanto nacional quanto internacionalmente. A preparação meticulosa e um planejamento eficaz serão essenciais para alcançar seus objetivos esportivos.

Visando não apenas competir, mas conquistar vitórias significativas, o Flamengo se apoiará em sua capacidade de adaptação e inovação para enfrentar o calendário intenso e manter a disputa por títulos em todas as competições.