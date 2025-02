Flamengo ou Palmeiras? Veja o ranking de vitórias no Brasil nos últimos 10 anos

O Flamengo, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, conquistou mais um título ao vencer a Supercopa do Brasil em 2025. O Rubro-Negro superou o Botafogo em um duelo emocionante, confirmando seu domínio no futebol nacional nos últimos anos. Este triunfo marcou a 414ª vitória do Flamengo em competições oficiais desde 2015, consolidando-o como um dos clubes mais bem-sucedidos da década.

Publicidade

Nos últimos dez anos, o Flamengo não apenas acumulou títulos, mas também se destacou pelo número impressionante de partidas disputadas e vitórias conquistadas. Com um aproveitamento superior a 64%, o clube carioca lidera indiscutivelmente o ranking de vitórias no futebol brasileiro, destacando sua consistência e qualidade dentro de campo.

Arrascaeta com Taça da Supercopa do Brasil – Fonte: @flamengo

Quem são os times com mais vitórias desde 2015?

O cenário competitivo do futebol brasileiro tem visto o Flamengo como protagonista, mas outros clubes também têm mostrado seu valor. Entre os principais perseguidores, o Palmeiras se destaca, seguido de perto por Grêmio, Atlético-MG e São Paulo. Esses times compõem a elite que mais triunfou desde 2015, cada um com suas estratégias e elencos marcantes.

Publicidade

Confira os times com mais vitórias nos últimos dez anos:

Flamengo : 414 vitórias em 730 jogos, aproveitamento de 64,16%.

: 414 vitórias em 730 jogos, aproveitamento de 64,16%. Palmeiras : 399 vitórias em 712 jogos, com aproveitamento de 63,95%.

: 399 vitórias em 712 jogos, com aproveitamento de 63,95%. Grêmio : 351 triunfos em 700 partidas, registrando 58,33% de aproveitamento.

: 351 triunfos em 700 partidas, registrando 58,33% de aproveitamento. Atlético-MG : 346 vitórias em 690 jogos, aproveitamento de 58,45%.

: 346 vitórias em 690 jogos, aproveitamento de 58,45%. São Paulo: 321 vitórias em 681 partidas, com um aproveitamento de 56,39%.

Qual é o impacto das vitórias do Flamengo sobre seus rivais cariocas?

O Flamengo tem, consistentemente, dominado seus tradicionais rivais do Rio de Janeiro. Entre suas maiores vítimas está o Fluminense, que sofreu 23 derrotas para o Rubro-Negro neste período. Botafogo e Vasco também enfrentaram dificuldades, com 18 e 17 derrotas, respectivamente. Este desempenho acirra ainda mais as rivalidades locais, tradicionalmente conhecidas por sua competitividade.

Além dos cariocas, o Athletico-PR tornou-se um oponente frequente, com 17 derrotas em 35 confrontos contra o Flamengo. Esses números refletem não apenas a habilidade do clube em superar seus adversários, mas também seu impacto estratégico sobre o futebol nacional como um todo.

Estratégias e consistência do Rubro-Negro

Para alcançar esse domínio, o Flamengo investiu pesadamente na montagem de um elenco de peso, recursos de treinamento e gestão técnica de alto nível. O clube soube equilibrar sua tradição histórica com a modernização necessária nas estruturas de gestão esportiva. A capacidade de adaptação às mudanças faz do Flamengo um modelo de sucesso no cenário esportivo brasileiro, afirmando-se em diversas competições, tanto nacionais quanto internacionais.

Publicidade

O título recente na Supercopa do Brasil reforça essa trajetória vitoriosa, representando mais uma conquista significativa em sua história centenária. A estratégia do clube parece estar bem alinhada com seus objetivos de longo prazo, garantindo um futuro promissor para seus torcedores apaixonados.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.